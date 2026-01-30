Audi врезался в дерево и столб на проспекте Независимости в Минске

Audi врезался в дерево и столб на проспекте Независимости в Минске5
- 30.01.2026, 10:37
Два человека пострадали в результате ночного ДТП на столичном проспекте Независимости, сообщили в ГАИ, пишет «Зеркало».
Авария произошла 30 января. 38-летний водитель Audi возле дома № 134 не справился с управлением, сообщили предварительную версию в ГАИ. Автомобиль выехал на встречку, затем вылетел за пределы дороги и врезался в дерево, а потом — в фонарный столб.
Водителя и пассажира легковушки забрали в больницу на обследование.
«Предположительно, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в ГАИ.