7 мая 2026, четверг, 11:58
2
  • 30.01.2026, 10:49
  • 4,910
ВСУ двойным ударом ликвидировали скопление солдат РФ под Гуляйполем

Украинские артиллеристы и штурмовики устроили «гром на ферме».

29 января стало известно, что разведке 225-го отдельного штурмового полка ВСУ удалось поймать подразделения армии РФ на попытке накопления живой силы (солдат).

Россиянам было тяжело передвигаться по открытой местности при минусовой температуре со штурмовым рюкзаком и запасом БК за плечами, поэтому они решили пересидеть в укрытии.

Для указанной цели вражеское командование выбрало наиболее заметное здание в округе – заброшенную ферму, что и стало fatalis error (фатальной ошибкой).

Артиллеристы дивизиона «Гром» 225-й ОШП следили за происходящим, намеренно ожидая пока в здании накопится большое количество вражеской силы. В момент «икс» цель начали обстреливать из гаубиц, применив 155-мм снаряды и устроив настоящий «гром на ферме».

Локация боевых действий не указывается, но известно, что 225-й ОШП и подразделения в его составе выполняют задачи на Гуляйпольском направлении.

На видео, опубликованном на странице 225-го ОШП в Facebook, можно заметить, как точные попадания и взрывы разрушают ферму, уничтожая укрытие вместе с оккупантами.

Части российских солдат удалось покинуть огненную ловушку, в которую превратилась ферма, но далеко им уйти не удалось, вскоре остатки беглецов ликвидировали 3-й штурмовой батальон 225-й ОШП совместно с другими подразделениями Сил обороны.

