Что изменится для белорусов в феврале 6 30.01.2026, 18:50

Среди прочего введут лимит на интернет.

С февраля в Беларуси подорожает коммуналка, ограничат «безлимитный» мобильный интернет и поднимут налоги для арендодателей. «Зеркало» собрало ключевые изменения месяца — от платежек и соцвыплат до связи и банковских приложений.

Подорожает коммуналка

Всего в этом году, как утверждается, платежи за ЖКУ для населения вырастут в пределах 0,5 базовой величины — это около 22,5 рубля на семью из трех человек в двухкомнатной квартире при нормативном потреблении.

Рост будет происходить в два этапа: с января — почти на 19,4 рубля по всем услугам, кроме отопления и горячей воды. Это значит, что в феврале жители получат квитанции на оплату уже с новыми ценами.

Второе повышение запланировано на июнь — еще на 3,13 рубля за тепловую энергию.

Увеличится бюджет прожиточного минимума

В феврале также поднимут размер бюджета прожиточного минимума (БПМ). Рост составит 1,2% — до 496,96 рубля в среднем на человека.

Для трудоспособных граждан он будет установлен на уровне 534,91 рубля, для пенсионеров — 360,75 рубля, для детей — в среднем 308,1 рубля. Новые размеры БПМ будут действовать до 30 апреля.

Новый размер пособия на погребение

В феврале в Беларуси заметно вырастет пособие на погребение — сразу на 409 рублей. Размер выплаты привязан к средней зарплате по стране за позапрошлый месяц относительно смерти человека. Размер выплат пересматривается ежемесячно.

Она, напомним, выросла в декабре до 3112,7 рубля. Пособие можно получить в течение шести месяцев со дня смерти.

Ограничения на безлимитный интернет

22 января правительство опубликовало постановление об ограничении для тарифных планов с безлимитным интернетом. Изменения вступают в силу через месяц после этого. С того момента все операторы обязаны установить начальный лимит в 30 ГБ на максимальной скорости.

После его исчерпания скорость автоматически снизят до 1 Мбит/с, а для ускорения придется докупать трафик. В Минсвязи объясняют нововведение «чрезмерным потреблением» интернета отдельными абонентами и обещают, что это улучшит качество связи для большинства пользователей.

Новые ставки для владельцев агроусадеб и ремесленников

С февраля в Беларуси вырастут сборы для ремесленников и владельцев агроэкоусадеб — изменения заложены в обновленный Налоговый кодекс. В январе еще действовали старые ставки.

Для агроусадеб сбор повышается с 42 до 45 рублей в месяц за каждую усадьбу, для ремесленников — с 7 до 10 рублей. Если местные власти введут эти ставки уже в 2026 году, первый платеж нужно будет внести до конца месяца принятия решения, дальше — ежемесячно не позднее 1-го числа.

Повышение налога на сдачу жилья

Изменение затронет людей, которые сдают в аренду жилье, гаражи и машино-места без регистрации ИП.

В Минске налог за сдачу одной комнаты подняли с 50 до 53 рублей — рост на 6%. В областных городах ставка увеличилась с 46 до 49 рублей (плюс 6,5%). В 16 городах, включая Барановичи, Бобруйск, Борисов и Оршу, налог подняли с 31 до 33 рублей — также на 6,5%.

Изменения в системе ЕРИП

С 1 февраля в ЕРИП платежи на пополнение счетов и вкладов, а также на погашение кредитов и процентов внутри одного банка будут проходить без вознаграждения — независимо от того, в какой банк перечисляются деньги.

Новые правила вводят единые условия для всех плательщиков и должны упростить расчеты.

Приложение крупнейшего банка перестанет обновляться на iPhone

«Белинвестбанк» с 1 февраля прекращает поддержку мобильного приложения для iPhone. Обновления для iOS выходить больше не будут.

Клиентам банка порекомендовали пользоваться браузерной версией «Мобильного банкинга» — через нее по-прежнему можно управлять счетами и проводить операции.

