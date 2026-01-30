Российский «Лукойл» передал активы в Молдове в пользу государства 1 30.01.2026, 11:20

2,892

Под давлением санкций США.

Под влиянием санкций США активы «Лукойла» в аэропорту Кишинева перешли в государственную собственность Молдовы. К тому же, компания была вынуждена заплатить многотысячный штраф.

Об этом сообщает в Facebook Министерство энергетики Молдовы.

Отмечается, что Агентство государственной собственности и Международный аэропорт Кишинева подписали с «Лукойл Молдова» документы, которые фактически национализируют активы, принадлежащие «Лукойлу» на территории аэропорта.

Интересно, что Кишинев также запретил деятельность «Лукойла» в сферах, представляющих стратегический интерес для государственной безопасности, с существующими бенефициарами и учредителями.

«Лукойл» был обязан передать активы до 9 января этого года. Поскольку компания не выполнила требования, 16 января Рада наложила штраф в размере 300 тысяч долларов. Для передачи активов установлен конечный срок - до 28 января этого года.

Что касается деятельности автозаправочных станций на территории Молдовы, то их управление перейдет к американскому инвестиционному фонду Carlyle Group.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com