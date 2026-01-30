Российский «Лукойл» передал активы в Молдове в пользу государства

Российский «Лукойл» передал активы в Молдове в пользу государства1
- 30.01.2026, 11:20
- 2,892
Под давлением санкций США.
Под влиянием санкций США активы «Лукойла» в аэропорту Кишинева перешли в государственную собственность Молдовы. К тому же, компания была вынуждена заплатить многотысячный штраф.
Об этом сообщает в Facebook Министерство энергетики Молдовы.
Отмечается, что Агентство государственной собственности и Международный аэропорт Кишинева подписали с «Лукойл Молдова» документы, которые фактически национализируют активы, принадлежащие «Лукойлу» на территории аэропорта.
Интересно, что Кишинев также запретил деятельность «Лукойла» в сферах, представляющих стратегический интерес для государственной безопасности, с существующими бенефициарами и учредителями.
«Лукойл» был обязан передать активы до 9 января этого года. Поскольку компания не выполнила требования, 16 января Рада наложила штраф в размере 300 тысяч долларов. Для передачи активов установлен конечный срок - до 28 января этого года.
Что касается деятельности автозаправочных станций на территории Молдовы, то их управление перейдет к американскому инвестиционному фонду Carlyle Group.