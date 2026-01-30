7 мая 2026, четверг, 11:58
Российский «Лукойл» передал активы в Молдове в пользу государства

1
  • 30.01.2026, 11:20
  • 2,892
Под давлением санкций США.

Под влиянием санкций США активы «Лукойла» в аэропорту Кишинева перешли в государственную собственность Молдовы. К тому же, компания была вынуждена заплатить многотысячный штраф.

Об этом сообщает в Facebook Министерство энергетики Молдовы.

Отмечается, что Агентство государственной собственности и Международный аэропорт Кишинева подписали с «Лукойл Молдова» документы, которые фактически национализируют активы, принадлежащие «Лукойлу» на территории аэропорта.

Интересно, что Кишинев также запретил деятельность «Лукойла» в сферах, представляющих стратегический интерес для государственной безопасности, с существующими бенефициарами и учредителями.

«Лукойл» был обязан передать активы до 9 января этого года. Поскольку компания не выполнила требования, 16 января Рада наложила штраф в размере 300 тысяч долларов. Для передачи активов установлен конечный срок - до 28 января этого года.

Что касается деятельности автозаправочных станций на территории Молдовы, то их управление перейдет к американскому инвестиционному фонду Carlyle Group.

