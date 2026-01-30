Диктатуры на костылях 3 Ирина Халип

30.01.2026, 13:34

15,502

Ирина Халип

Выбей — рухнет

В последнее время я часто общаюсь со своими иранскими коллегами. Слушаю их рассказы об убийствах протестующих и слова восхищения своим народом, который даже при отключенном интернете умудряется быть на шаг впереди карателей и в условиях чудовищного риска все-таки передавать информацию в свободный мир. Одно из таких мест, куда стекается информация и где фактически в онлайн-режиме составляется мартиролог, — это сайт IranWire. Я читаю его каждый день.

Его основатель и главный редактор — Мазиар Бахари, иранский журналист и диссидент. В Тегеране он работал корреспондентом журнала Newsweek. Во время Зеленой революции 2009 года Мазиар освещал протесты и был арестован. Его пытали в тюрьме Эвин, его склоняли к сотрудничеству, ему угрожали расправой с семьей. Позже, когда Мазиара все-таки освободили под залог благодаря международным журналистским организациям, которые внесли необходимую сумму, он смог бежать из страны и сейчас ведет страшную хронику репрессий.

Мы разговаривали о ситуации в Иране, и Мазивр сказал: «Чтобы режим рухнул, нужно, чтобы произошла одна из двух вещей. Или Хаменеи должен умереть, или Китай должен прекратить поддерживать режим». Стоп, подумала я. Мне это что-то очень напоминает. Ну конечно, родное-знакомое, синеокое. Или Лукашенко должен умереть, или Россия должна перестать поддерживать нашу диктатуру. Прямо как в сложившемся пасьянсе — все карты аккуратно составили колоду, и даже уголки совпали.

Казалось бы, ничего общего. Колхозный диктатор и религиозный фанатик, совершенно разные причины массового выхода на протесты, да и схемы репрессий не слишком похожи. Не говоря уже о залежах иранской нефти, которая теперь по дешевке нелегально уходит в Китай и которой на нашей земле отродясь не было. И тем не менее – удивительно много общего.

И фундаменталистская диктатура с нефтью, и колхозная диктатура без нефти держатся, потому что у них есть костыли. У Беларуси это Россия, у Ирана – Китай. Он покупает санкционную нефть (пусть дешево, зато много) и поставляет репрессивные технологии — к примеру, для слежки или создания «великих китайских файерволлов» в интернете. (Кстати, Россия тоже присутствует в Иране, но скорее в качестве ролевой модели, на метафизическом уровне.) И, конечно, в обеих странах, — престарелый диктатор, о смерти которого мечтают все: и те, кто выходит на протесты, и те, кто не выходил никогда. Да и сами диктаторы готовы умереть или перебить все население, но только не уйти добровольно, чтобы урвать шанс прожить мирным пенсионером еще много спокойных лет. Два кривых, косых, грубо выструганных костыля. Но выбей эти костыли — да хоть один из них – и рухнет вся конструкция. Причем даже не как карточный домик, а как бетонная плита — с грохотом, погребая под собой тех, кто ее поддерживал.

Реакция на протесты – тоже весьма схожая. «Держитесь, весь мир с вами, помощь уже в пути, мы вам аплодируем, мы вас не оставим один на один с карателями», — все это слышали и мы пять с половиной лет назад, и иранцы в этом году. Правительственные здания в европейских странах во время наших протестов подсвечивались бело-красно-белым в знак солидарности с белорусами. Европейские политики выходили на пикеты к посольствам Беларуси и становились в цепочки солидарности. Точно так же европейские и американские политики приходили на митинги иранской диаспоры, а Евросоюз наконец признал КСИР террористической организацией. Но в итоге и мы, и иранцы оставались со своими карателями один на один, лицом к лицу, под многоголосый слаженный хор, исполнявший вечное «мы выражаем глубокую озабоченность».

И все-таки диктатуры – непостоянны, нестабильны, неустойчивы. Хотя бы потому, что держатся на костылях. Цепляются за такие же диктатуры, горстями принимают таблетки то ли от ожирения, то ли от деменции, — и все равно в конце концов падают. И почему-то это падение всегда становится таким смешным, как будто это не страшная диктатура рушится, а просто жирный боров со всей дури плюхнулся в грязную лужу.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

