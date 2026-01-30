«Я надеюсь, что мир не отвернется от Ирана»8
- 30.01.2026, 11:26
Жители Тегерана рассказали о том, что происходит в столице.
Из-за масштабного отключения интернета иранцы фактически лишены связи с внешним миром. Трое жителей Тегерана, с которыми удалось поговорить удаленно, говорят, что не могут узнать, что происходит в других городах. Но то, что они видят вокруг себя, вызывает у них страх и растущую тревогу, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).
«Мы понятия не имеем, как обстоят дела в других районах, — говорит один из них. — Но в каждом сквере, на каждой площади — силовики в гражданском и полиция. Их очень много».
По словам собеседников, в городе ощущается постоянное напряжение. Внезапные патрули, скрытые посты наблюдения, полицейские. Они считают, что власти готовятся к любым формам протестов, стараясь подавить их еще до того, как они возникнут.
Одна из участниц разговора — врач, которая ежедневно сталкивается с последствиями насилия. Она рассказывает, что в больницах боятся говорить открыто, но все знают, что происходит.
«Я надеюсь, что мир не отвернется от Ирана, — говорит она. — Я сколько ни объясняю, не могу передать масштаб ужаса. Трудно поверить, что государство может так легко убивать собственных людей».
Несмотря на страх, люди продолжают рассказывать о происходящем — пока у них есть хоть какая-то возможность быть услышанными.