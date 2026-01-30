Белорусов ждут очень холодные выходные 10 30.01.2026, 18:20

Подробный прогноз.

В субботу на Беларусь усилит влияние антициклональный гребень Даниэля. Малооблачная погода распространится на всю территорию, а экспансия арктического холода усилится.

Ночью -17..-23°C, по северу до -26°С, по югу -14..-16°С. Днём -10..-16°С, по северу до 18°С.

В воскресенье ещё более студёный воздух придет с северо-востока.

Ночью -22..-28°С, местами до -30°С. Днём -14..-20°С, по юго-западу -11..-13°С.

Ночь понедельника станет самой холодной, -23..-29°С, местами до -30..-32°С.

Ощущение холода в ближайшие дни будет усиливать умеренный северо-восточный, северный ветер.

Минск: 31 января ночью -19..-21°С, за городом до -23°С. Днем -13..-15°С, малооблачно, без осадков.

1 февраля ночью -25..-27°С. Днём -17..-19°С, малооблачно, без осадков.

