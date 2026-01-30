Компенсировать провал не смогли: что скрыто в свежей статистике Гомельской области 1 30.01.2026, 11:51

Декабрьский сборник Гомельского областного управления статистики выглядит сдержанно, однако внутри этих цифр скрыта динамика, которая радикально меняет картину в отдельных районах — прежде всего в Жлобинском, выяснил «Флагшток».

Именно здесь расположен Беларусский металлургический завод — предприятие, масштаб которого давно превышает рамки районной экономики.

Один завод — один район

По данным статистики, к началу декабря 2025 года результат работы всех организаций Жлобинского района составил –136,7 млн рублей. При этом график динамики показывает характерную деталь: рост убытков происходит не постепенно, а c ускорением во второй половине года. Основной вклад в отрицательный результат формируют убыточные предприятия — их суммарный минус к ноябрю превысил 190 млн рублей.

Прибыль прибыльных организаций при этом растёт, но не сопоставимыми темпами и не способна компенсировать провал. Итоговая линия по району уходит всё глубже в отрицательную зону.

Здесь важно зафиксировать очевидное: для Жлобинского района «убытки убыточных предприятий» — это практически синоним финансового состояния БМЗ.

Концентрация минуса на уровне области

Если вынести данные на карту области, эффект усиливается. Финансовые результаты Гомельской области в 2025 году характеризуются высокой концентрацией убытков. Фактически два промышленных центра — Жлобин и Мозырь — формируют основную часть отрицательного результата региона.

При этом город Гомель остаётся главным донором: именно за счёт его предприятий область в целом формирует прибыль. Остальные районы чаще демонстрируют символические плюсы, либо находятся в статистической нейтральности.

Такая конфигурация делает областную экономику уязвимой: один крупный завод способен изменить финансовый результат целого района, а несколько — повлиять на показатели всей области. Фактически две трети области в 2025 году работают лишь на то, чтобы компенсировать убытки НПЗ и БМЗ.

Что происходит на самом заводе

Внешне картина БМЗ противоречива. В отраслевых и государственных медиа регулярно выходят публикации о расширении ассортимента, выпуске инновационной продукции и освоении новых видов изделий. По официальным данным, в 2025 году завод освоил 36 новых видов продукции, а производственные показатели за январь–ноябрь выглядят внушительно:

— сталь — около 1,7 млн тонн,

— прокат — более 1,5 млн тонн,

— метизная продукция — свыше 150 тыс. тонн,

— трубы — более 100 тыс. тонн.

Одновременно руководство предприятия признаёт неполную загрузку мощностей, а внешние источники сообщают о серьёзных проблемах с экспортом. При плане поставок проката в 240 тыс. тонн на дальние рынки фактически было реализовано около 35 тыс. тонн — в разы меньше запланированного.

К концу года БМЗ оказался в числе крупнейших предприятий, не рассчитавшихся за электроэнергию, газ и тепло. По информации Киберпартизан, генеральный директор завода был привлечён к дисциплинарной ответственности за невыполнение ключевых показателей — экспорта, рентабельности и чистой прибыли.

Как это выглядит изнутри

Внутренняя коммуникация работников даёт ещё один срез происходящего. В корпоративных чатах обсуждаются задержки авансов и сокращение премий. По словам участников переписки, премии ИТР снижены до 20%, рабочим — до 30%, при этом сроки выплат остаются неопределёнными.

Это не официальная позиция предприятия, а субъективное восприятие работников. Такие обсуждения всё больше места занимают в рабочих чатах на фоне нарастающего финансового давления.

Доходы населения как индикатор

Дополнительный штрих даёт статистика доходов. Реальная заработная плата в Жлобинском районе в декабре 2025 года составила 87,3% к уровню декабря 2024-го. То есть даже с учётом инфляционных корректировок зарплат по всей области жители района в среднем стали беднее.

На фоне заявлений о сохранении объёмов производства это указывает на простой факт: финансовые потери предприятия всё чаще перекладываются на работников и локальную экономику.

