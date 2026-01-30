Зеленский отказался ехать в Москву 21 30.01.2026, 11:52

Владимир Зеленский

И пригласил Путина в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский категорически исключил возможность проведения встречи с Владимиром Путиным в Москве или любом другом городе РФ. Он подчеркнул, что не видит смысла в таких переговорах и готов публично пригласить главу Кремля в Киев, если тот решится приехать.

Об этом Зеленский заявил в комментарии журналистам и добавил, что любые предложения о встрече в Москве неприемлемы и часто озвучиваются в случаях, когда кто-то не может отказать прямо.

«Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится конечно. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву», — отметил президент.

Также в комментарии журналистам Владимир Зеленский отметил, что не исключает возможности переноса следующей встречи между Украиной и Россией. Президент пояснил, что сначала встреча была запланирована на воскресенье в Абу-Даби и важно, чтобы на ней присутствовали все оговоренные участники, ведь ожидается обмен фидбеком. В то же время он добавил, что дата или место проведения могут измениться из-за обстоятельств, связанных с ситуацией между США и Ираном, которые, по его мнению, могут повлиять на график переговоров.

Напомним, что 28 января помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным, при этом российская сторона якобы гарантирует украинскому лидеру безопасность.

По словам Ушакова, вопрос проведения переговоров не является новым для Кремля и неоднократно обсуждался во время контактов российского президента с представителями США. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от такого формата мирных переговоров и готова проводить их при условии тщательной подготовки и четкой ориентации на конкретные результаты.

Помощник Путина добавил, что российская сторона готова принять Зеленского в Москве, обеспечить все необходимые условия для работы и гарантировать его безопасность, если украинский президент действительно настроен на встречу.

