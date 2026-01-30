Bloomberg: Кремль оказался в сложной ситуации 3 30.01.2026, 12:25

Российские потери на фронте растут.

В последние недели количество российских потерь в Украине резко возросло. И в случае сохранения этой тенденции, России будет трудно заменить потери без определенной формы мобилизации, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что в течение декабря Силы обороны нанесли РФ 35 тысяч потерь в личном составе. А глава Минобороны Михаил Федоров заявил об амбиции увеличить эту цифру до 50 000 к лету этого года.

Увеличение потерь РФ является результатом более эффективных операций украинских дронов. А соотношение убитых к раненым в последнее время смещается в сторону погибших, согласно оценкам нескольких европейских правительств. Это уже привело к тому, что количество ежемесячных потерь РФ достигло уровня набора в армию. Для решения этой проблемы Кремлю необходимо проводить мобилизацию, однако там вряд ли пойдут на это, считает издание.

Авторы добавили, что это все усложняет картинку Москвы о неизбежности ее победы. Кроме того, рост потерь может ослабить позиции российского диктатора Путина за столом переговоров в ближайшие месяцы.

За последние месяцы РФ не удалось достичь масштабных стратегических прорывов на фронте. Для увеличения количества личного состава Россия предлагает огромные подписные бонусы и высокие зарплаты. Однако в этой войне решающим фактором наряду с личным составом является и технология беспилотников, которую хорошо освоила Украина.

«Недавно украинские военные получили возможность фиксировать и проверять каждую ликвидацию оккупантов, что дает европейской разведке высокую уверенность в цифрах потерь, которые несет Россия, и в трудностях, с которыми она сталкивается, защищаясь от атак беспилотников», – пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

