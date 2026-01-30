закрыть
7 мая 2026, четверг, 12:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Пуховичском районе автобус вылетел в кювет и упал на бок

4
  • 30.01.2026, 12:08
  • 3,556
В Пуховичском районе автобус вылетел в кювет и упал на бок

Четыре пассажира — в больнице.

ДТП с участием автобуса произошло утром 30 января в Пуховичском районе. Подробности аварии рассказали в ГАИ.

По информации ведомства, Avior ехал по трассе из Руденска в Тальку через Марьину Горку. Около 7.20 на 15-м км автодороги 44-летний водитель не справился с управлением. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Четырех пассажиров доставили в больницу «для оценки состояния».

«В сложных погодных условиях водителям следует быть предельно осторожными, выбирать безопасную скорость движения и не совершать резких маневров. Все находящиеся в транспортном средстве должны быть пристегнуты», — напомнили в ГАИ.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин