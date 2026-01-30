В Пуховичском районе автобус вылетел в кювет и упал на бок

В Пуховичском районе автобус вылетел в кювет и упал на бок4
- 30.01.2026, 12:08
Четыре пассажира — в больнице.
ДТП с участием автобуса произошло утром 30 января в Пуховичском районе. Подробности аварии рассказали в ГАИ.
По информации ведомства, Avior ехал по трассе из Руденска в Тальку через Марьину Горку. Около 7.20 на 15-м км автодороги 44-летний водитель не справился с управлением. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Четырех пассажиров доставили в больницу «для оценки состояния».
«В сложных погодных условиях водителям следует быть предельно осторожными, выбирать безопасную скорость движения и не совершать резких маневров. Все находящиеся в транспортном средстве должны быть пристегнуты», — напомнили в ГАИ.