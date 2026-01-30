«По Лукашенко могут ударить превентивно» 2 30.01.2026, 12:14

9,118

Ослабленная Россия диктатору не поможет.

Какая стратегия в отношении режима Лукашенко нужна Киеву? Какие возможности по изменению ситуации в Беларуси упустила Украина? Может ли ослабление России запустить перемены в Беларуси? Почему «Совет мира» Дональда Трампа напоминает «клуб перепуганных диктаторов».

Об этом и не только главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина рассказала в интервью YouTube-каналу известного журналиста Евгения Киселева.

Евгений Киселев задал вопрос о смене риторики президента Украины Владимира Зеленского в отношении режима Лукашенко, которая произошла в последние дни. Наталья Радина приветствует слова украинского президента, но напоминает об упущенных Киевом возможностях:

— Была жесткая риторика в первые месяцы широкомасштабного наступления, когда в том числе с территории Беларуси в Украину зашли российские войска. Тогда президент Зеленский прямо говорил, что Беларусь может быть освобождена, в том числе украинской армией. Не могу сказать, что затем Зеленский замолчал, нет, президент Украины периодически вспоминал Беларусь, и мы ему за это благодарны. Сейчас же президент Украины действительно жестко высказался о режиме Лукашенко, и это хорошо, но я вынуждена сказать, что, конечно же, все эти жесткие заявления нужно было делать раньше, потому упущено очень много возможностей.

И в том числе были упущены возможности во время массовых акций протеста, которые проходили в Беларуси в 2020 году. Президент Зеленский критикует Евросоюз за недостаточную поддержку Беларуси в то время, но надо сказать, что и Украина тогда не поддержала белорусов должным образом. Что было сделано со стороны Украины, помимо того, что Лукашенко перестали называть «президентом» и стали называть его «самопровозглашенным президентом»? Поддержка в основном была оказана на словах.

На деле Украина закупала белорусские нефтепродукты из российской нефти, стройматериалы, цемент, удобрения. И в 2021 году, после того, как ЕС ввел санкции, несмотря на то, что Украина является ассоциированным с Евросоюзом государством, она эти санкции в отношении режима Лукашенко не ввела. И вот это огромная ошибка, потому что можно было предотвратить нападение российских войск с территории Беларуси, если бы тогда все сообща смогли добить диктатуру в Беларуси.

Евгений Киселев сослался на статью «Европейской правды», в которой говорится, что осторожная политика Киева в отношении Беларуси была связана с опасениями из-за пророссийской риторики некоторых представителей оппозиции, в том числе Светланы Тихановской. Главный редактор сайта Charter97.org подчеркивает, что самый пророссийский политик в Беларуси — Лукашенко:

— Поддерживать нужно было белорусский народ, миллион человек вышел по всей стране на улицы протестовать против режима Лукашенко. Причем здесь Светлана Тихановская, которая, напомню, практически сразу же была вывезена спецслужбами в Литву?

Согласна, да, Светлана Тихановская действительно высказывалась относительно Украины во время периода избирательной кампании крайне некомпетентно, она не знала, чей Крым, не была в состоянии сказать, что он украинский. Мы это всё, белорусы, сами помним.

Никаким реальным лидером оппозиции Тихановская не является, всем совершенно понятно, что это случайная фигура, которая не была в политике до 2020 года. Анализируя, что происходило за эти пять лет, а также учитывая, что, как оказалось, она взяла деньги от генералов белорусских спецслужб перед отъездом из Минска в Вильнюс, есть большие сомнения, насколько она самостоятельна. Но поддержать нужно было белорусов, и здесь ссылаться, что у «вас там расколотая слабая оппозиция»… C чего вы взяли? Реальные лидеры оппозиции к тому моменту уже были в тюрьмах, их арестовали превентивно. О каком влиянии России на оппозицию вы говорите? Извините, а есть вообще в стране более пророссийский политик, чем Александр Лукашенко, которого так любили в Украине вплоть до 2022 года? Который был там самым популярным зарубежным политиком, кстати, наряду с Путиным, они близко были в рейтинге.

И только в 2022 году наконец-то прозрели и поняли, что это не «батька», а «сука», которая абсолютно подконтрольна Кремлю и пропустила российскую армию в Украину.

Наталья Радина призывает Киев к реальным, а не декларативным мерам в отношении режима Лукашенко:

— Сегодня Украине вместе с западными союзниками очень важно вырабатывать реальную стратегию в отношении Беларуси. Она должна предусматривать смену режима в Минске на продемократический и проевропейский, в том числе, учитывая нынешнюю ситуацию, военным путем. С учетом тех угроз, которые исходят с территории Беларуси — ядерные ракеты, «Орешник» — и Украина, и Европейский союз могут действовать в отношении этого режима превентивно. Эта стратегия должна предусматривать и усиление санкций, жесткий контроль над их исполнением. Нужно работать над выведением из строя российских баз на территории Беларуси. Кстати, недавно президент Зеленский заявлял, что операторы российских реактивных дронов работают по Украине из Беларуси. «Шахеды», которые летят на украинские города, управляются из нашей страны. Российская радиолокационная станция в Ганцевичах наводит ракеты на Украину. И это не говоря о белорусских НПЗ, которые выпускают дизель для российских танков. Поэтому есть чем заниматься. И здесь не нужно говорить, что «белорусы на шару хотят получить свободу и демократию, чтобы украинцы за их погибали». Нет, белорусы сами могут защитить свою страну, но им нужна помощь и поддержка, точно также, как она нужна украинцам для защиты своей страны.

Наталья Радина отметила, что начало года для Лукашенко выдалось крайне сложным:

— Похищение США Николаса Мадуро для Лукашенко, поверьте мне, это серьезнейшая травма, потому что у него были прекрасные отношения как с Уго Чавесом, предшественником Мадуро, так и с самим венесуэльским правителем. И сам факт, что диктатора арестовали в спальне и, самое главное, его сдало собственное окружение — для Лукашенко это шок. Он прекрасно понимает, что в любой момент его может сдать не то что номенклатура, а собственные сыновья, потому что будут спасать самих себя. За 32 года Лукашенко совершил такое количество преступлений, начиная от убийств оппозиционеров и заканчивая воровством, коррупцией, что быть их соучастником никто не хочет.

Лукашенко также сейчас с обеспокоенностью смотрит на Иран. Да, мы можем критиковать президента США за то, что он медлит с реакцией на разгоны демонстрантов и на массовые убийства. Но Лукашенко видит, что это действительно прецедент: в ответ на жестокое подавление мирных демонстраций не исключено нанесение ракетных ударов по центрам принятия решений в Иране. Раньше даже думать об этом никто не мог, а сегодня мы это обсуждаем. И это решение вполне может быть принято президентом США в ближайшее время.

Главный редактор сайта Charter97.org уверена, что ключевым событием, которое может повлиять на освобождение Беларуси от диктатуры, станет ослабление России:

— Истощение российской экономики происходит, как вы видите, довольно быстрыми темпами. Экономист Игорь Липсиц прямо говорит, что война уничтожает экономику России, и сколько она еще сможет ее вести — большой вопрос. Низкая цена на нефть, удары украинских дронов по НПЗ в России, западные санкции против российских танкеров — это все также бьет по экономике РФ. Сокращаются поступления в российский бюджет от продажи энергоресурсов, возможно введение вторичных санкций против Китая и Индии, которые закупают российскую нефть и нефтепродукты — все это уже оказывает влияние на ситуацию и в Беларуси.

Попытки Лукашенко договариваться с США как раз таки вызваны тем, что экономика Беларуси также стремительно разрушается западными санкциями. Он пытается в очередной раз продавать политзаключенных в обмен на снятие ограничительных мер.

В конце интервью Наталья Радина прокомментировала спешное вступление Лукашенко в «Совет мира» президента США Дональда Трампа:

— У меня есть ощущение, что этот «Совет мира» — группа перепуганных диктаторов, которые надеются, что дав миллиард долларов Трампу как взятку, они смогут выторговать себе еще несколько лет правления. То, как спешно Лукашенко подписал этот указ о вступлении в «Совет мира», нашел деньги, которых сегодня катастрофически не хватает белорусскому бюджету, действительно выглядит как взятка Трампу с просьбой не трогать диктатора.

Не думаю, что у этой структуры есть перспектива. Лидеры стран ЕС проигнорировали вступление в «Совет мира». Тем более это не станет альтернативой ООН, как бы мы не хотели реформировать эту организацию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com