Зеленский на форуме в Давосе говорил о Беларуси 19 22.01.2026, 17:41

Президент Украины вспомнил о протестах в 2020 году.

Украинский президент Владимир Зеленский выступая на форуме в Давосе сегодня, 22 января, упомянул Беларусь. Глава Украины считает, что белорусам не помогли в 2020 году:

— Беларусь в 2020 году — самый наглядный пример. Никто не помог её народу. А теперь там размещён российский «Орешник» с дальностью полёта, которая охватывает большинство европейских столиц. Этого можно было избежать, если бы белорусы победили в 2020 году.

Напомним, 18 декабря Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство.

Предполагаемым местом размещения назывался аэродром Кричев («Кричев-6») на Могилевщине — там идет строительство и полностью восстановлена железнодорожная станция, отмечали исследователи.

