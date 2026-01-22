закрыть
30 апреля 2026, четверг, 17:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский на форуме в Давосе говорил о Беларуси

19
  • 22.01.2026, 17:41
  • 30,900
Владимир Зеленский

Президент Украины вспомнил о протестах в 2020 году.

Украинский президент Владимир Зеленский выступая на форуме в Давосе сегодня, 22 января, упомянул Беларусь. Глава Украины считает, что белорусам не помогли в 2020 году:

— Беларусь в 2020 году — самый наглядный пример. Никто не помог её народу. А теперь там размещён российский «Орешник» с дальностью полёта, которая охватывает большинство европейских столиц. Этого можно было избежать, если бы белорусы победили в 2020 году.

Напомним, 18 декабря Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство.

Предполагаемым местом размещения назывался аэродром Кричев («Кричев-6») на Могилевщине — там идет строительство и полностью восстановлена железнодорожная станция, отмечали исследователи.

Написать комментарий 19

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

Мнение

