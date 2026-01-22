Зеленский на форуме в Давосе говорил о Беларуси

Зеленский на форуме в Давосе говорил о Беларуси19
- 22.01.2026, 17:41
Президент Украины вспомнил о протестах в 2020 году.
Украинский президент Владимир Зеленский выступая на форуме в Давосе сегодня, 22 января, упомянул Беларусь. Глава Украины считает, что белорусам не помогли в 2020 году:
— Беларусь в 2020 году — самый наглядный пример. Никто не помог её народу. А теперь там размещён российский «Орешник» с дальностью полёта, которая охватывает большинство европейских столиц. Этого можно было избежать, если бы белорусы победили в 2020 году.
Напомним, 18 декабря Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство.
Предполагаемым местом размещения назывался аэродром Кричев («Кричев-6») на Могилевщине — там идет строительство и полностью восстановлена железнодорожная станция, отмечали исследователи.