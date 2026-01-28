Наталья Радина: Сегодня диктатора могут арестовать в собственной спальне 24 28.01.2026, 12:03

Наталья Радина

И все его окружение радостно пойдет на сделку.

Почему президент Украины Владимир Зеленский заговорил о Беларуси? Как захват США венесуэльского диктатора Николаса Мадуро повлиял на Лукашенко? Кто может сдать белорусского правителя? Что стоит за заявлениями экс-политзаключенной Марии Колесниковой о диалоге с режимом Лукашенко?

Об этом и не только мы поговорили с главным редактором сайта Charter97.org Натальей Радиной.

– Год начался с ярких событий — захват американскими военными венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, масштабные протесты в Иране. Судя по реакции, многие белорусы воодушевились. Как вы думаете, с какими чувствами встречал начало года Лукашенко и его окружение?

– Думаю, диктатор пребывает сейчас в сильном стрессе. События развиваются таким образом, что возможны любые, самые невероятные сценарии, которые даже невозможно просчитать, не то, что подготовиться. Поэтому Лукашенко сейчас в панике.

Похищение и арест друга Мадуро, народные волнения в Иране говорят о том, что турбулентные времена наступили и для диктаторов. Дональд Трамп, как бы мы его ни оценивали, запустил процессы, которые уже стали неуправляемыми. Раньше правила нарушали только «плохие парни», а демократические государства тщетно призывали их к порядку. Но вдруг оказалось, что в Венесуэле диктатора могут арестовать ночью в собственной спальне, а в Иране в ответ на убийства мирных демонстрантов по центрам принятия решений могут ударить американскими дальнобойными ракетами.

Поэтому сейчас Лукашенко очень неуютно. Окончание войны диктатору не выгодно. Уже появилась информация, что президент США намерен поставить точку в своем посредничестве в переговорах между Россией и Украиной до 15 мая.

Европа же, как мы видим, продолжает сохранять принципиальность и не намерена снимать санкции с белорусской диктатуры, поскольку это несет угрозу безопасности стран ЕС. В связи с этим расчет Лукашенко на скорое снятие с него всех западных санкций не оправдывается.

— 23 января Лукашенко в обход Генштаба поднял по тревоге мехбригаду на Витебщине. Позднее пропагандисты объясняли, что цель проверки — отработка противодействия «венесуэльском сценарию», когда ближайшее окружение и армия «сдали» диктатора. Возможно ли повторение подобного сценария в Беларуси? Кто может «сдать» Лукашенко?

– Да кто угодно. Лукашенко может сдать все его окружение, включая его собственных сыновей. Вы думаете, в его семье сохранились какие-то нормальные человеческие чувства и отношения? Уверена, что нет. Диктатор совершил такое количество преступлений, включая убийства оппонентов, тотальную коррупцию и воровство, что все категорически не хотят попасть в круг его сообщников в момент расплаты.

Отсюда и паника, проверки и отработка венесуэльского сценария. Все это – жалкая попытка Лукашенко сказать собственному окружению, мол, захотите меня сдать — не получится. Но всем ясно, что в случае чего такую спецоперацию в Беларуси могут провести в два счета, и никто не будет защищать престарелого диктатора ценой собственной жизни. Все дружно и охотно пойдут на сделку — только бы самим не пропасть. Общеизвестно, что у Лукашенко нет поддержки в народе, но не стоит преувеличивать и его поддержку трусливой номенклатурой.

— Бывшая политзаключенная, экс-глава штаба бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико Мария Колесникова в интервью Financinal Times заявила, что Европе нужно последовать примеру США и начать диалог с Лукашенко, ведь он — «прагматичный человек, который понимает язык бизнеса». Ее слова вызвали бурю критики среди белорусов. Почему сегодня раздаются подобные голоса с призывом к снятию санкций и какой «язык» на самом деле понимает Лукашенко?

– Лукашенко понимает только язык силы. И Мария Колесникова, которая сегодня призывает к «возвращению нормальных отношений с диктатором», сама вышла на свободу только благодаря санкциям, которые были введены против белорусского режима. Если бы Лукашенко не нужно было позарез снятие санкций с «Белавиа» и белорусского калия, не было бы никаких переговоров с американцами, и ни Колесникова, ни другие политзаключенные на свободу не вышли бы. Поэтому для начала руководительнице штаба Виктора Бабарико надо понять, что является причиной, а что следствием.

Почему сегодня раздаются подобные голоса? Как правило, за снятие санкций ратуют либо люди несведущие и не знающие истории взаимоотношений Лукашенко с западными странами на протяжении 32 лет диктатуры в Беларуси, либо люди, завербованные белорусскими спецслужбами. Думаю, Мария Колесникова просто некомпетентна. Вообще, странно, что музыкант без высшего образования и какого-либо опыта политической борьбы, рассуждает сегодня о международной политике и считает для себя нормальным давать советы руководителям западных государств. Пять лет, которые Мария Колесникова провела в белорусской тюрьме, безусловно, вызывают уважение, однако никак не прибавляют ей профессионализма и компетентности.

Мария Колесникова сегодня жалуется, что белорусы ее не поняли и «захейтили» и говорит, что после заключения имеет право говорить что угодно. От себя лично — пожалуйста, несите любую чушь, но не от имени белорусов. Потому что это крайне опасно. Мы уже видим прецедент российского Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), представители которого не в состоянии сказать, чей Крым и поддержать российские добровольческие подразделения в составе ВСУ. В итоге все это клеймом ложится на всю российскую оппозицию, которой приходится постоянно оправдываться перед Украиной и странами Запада.

Мария Колесникова, как и ее шеф, бывший глава российского «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, также не в состоянии дать ясные и четкие ответы на подобные вопросы. Если они продолжат в том же духе и будут лоббировать легитимизацию диктатора Лукашенко, думаю, они быстро маргинализуются.

— Президент Украины Владимир Зеленский дважды буквально за три дня говорил о Беларуси. Сначала с трибуны форума в Давосе, затем — на годовщине восстания Кастуся Калиновского в Вильнюсе. Глава украинского государства говорил о протестах 2020 года, когда мир не поддержал восставших белорусов и о неизбежности демократических изменений в Беларуси. Почему украинский президент так часто говорит о нашей стране в последнее время?

– Безусловно радует, что президент Украины уже несколько раз за последнее время говорил о Беларуси, о необходимости демократических преобразований и европейском пути развития нашей страны. Однако, на мой взгляд, Владимир Зеленский слишком поздно спохватился. Многие реальные возможности для изменения ситуации в нашей стране украинским руководством были упущены.

В Давосе Зеленский упрекал Европу, что она должным образом не поддержала революцию в Беларуси в 2020 году. Это правда. Но что в это время сделал сам украинский президент? Ничего. Никакой помощи белорусские демократические силы ни тогда, ни позже не получили. Украинские власти осудили режим в Минске лишь на словах, стали называть Лукашенко самопровозглашенным президентом, но не ввели против его режима серьезных санкций. Белорусский режим получил от Украины миллиарды долларов за нефтепродукты из российской нефти, которые шли, в том числе, на укрепление силовых структур и содержание российских войск, уже находившихся на территории Беларуси.

В 2021 году, Украина, хотя и была ассоциированным с ЕС государством, не поддержали секторальные санкции, введенные Евросоюзом в отношении белорусской диктатуры. А ведь это могло бы действительно предотвратить наступление российской армии с территории Беларуси в Украину в 2022 году, о неизбежности которого белорусские оппозиционные политики предупреждали власти в Киеве на протяжении нескольких лет.

Когда началась широкомасштабная война, в Украину массово поехали воевать белорусские добровольцы. При Интернациональном легионе было создано белорусское воинское подразделение, названное полком имени Кастуся Калиновского. Тогда действительно были все шансы создать на базе этого подразделения полноценную бригаду или даже дивизию из белорусов. Нужно было только дать белорусам возможность освободить собственную страну, защитив тем самым, кстати, Украину с севера. Однако дальше нескольких заявлений Зеленского, что такая операция в перспективе возможна, дело не пошло. Белорусским добровольцам даже думать запретили о наступлении в Беларусь.

Тысяча граждан Беларуси героически сражались за свободу Украины, около ста человек погибли. Сегодня полка Калиновского, по сути, больше не существует. Потому что белорусам не дали возможности освободить свою страну, а также из-за отсутствия реальной помощи полку со стороны офиса Светланы Тихановской, которая сидит на огромных финансовых потоках, но не задействовала свои возможности для помощи белорусскому добровольческому движению.

Сотни белорусских добровольцев продолжают бороться за Украину в разных частям ВСУ. Им сегодня нужна поддержка точно также, как и белорусским ветеранам войны в Украине.

Почему Владимир Зеленский именно сейчас стал больше говорить о Беларуси? Мне кажется, что это просто попытка троллинга и шантажа Лукашенко, попытка показать ему, что если будешь нам угрожать «Орешником», мы можем поддержать твою оппозицию. Не более того. Очень хочу ошибиться, но пока качественного изменения отношения к белорусской демократической оппозиции и белорусским добровольцам я не вижу.

— Зеленский впервые встретился в Вильнюсе со Светланой Тихановской и пригласил ее в Киев. Какие шаги могла бы предпринять Украина, чтобы появилась реальная стратегия в отношении Беларуси?

– Думаю, встреча Зеленского с Тихановской слишком переоценена. Состоялся короткий разговор в рамках мероприятий в честь годовщины Январского восстания 1863 года. Вероятно, по просьбе польского или литовского президентов. Хорошо, что белорусская оппозиция была представлена на этом мероприятии, но давайте дождемся конкретных действий, а не просто слов и шуток про шпица Лукашенко. Кстати, хотя прав у белорусов в собственной стране действительно сегодня практически нет, сравнивать белорусский народ с собакой украинскому президенту не стоило. Да и вообще не стоит шутить о трагедии целой нации, лучшие представители которой находятся в нечеловеческих условиях в тюрьмах.

За пять лет мы увидели сотни встреч Светланы Тихановской с мировыми лидерами, однако практический результат ее вояжей — чаще нулевой. Наоборот, отношение к белорусам в странах ЕС и США только ухудшается, а стратегии в отношении Беларуси у Запада как не было, так и нет. Все ограничивается протокольными фотографиями и пустыми заявлениями. Поэтому от ее встречи с украинским президентом я тоже особо ничего не жду. Что они обсуждали по сообщению пресс-службы? Тихановская просила Зеленского назначить специального представителя по связям с демократической оппозицией, активизировать сотрудничество украинских государственных органов с ее представителями и начать обсуждение вероятности уголовного преследования Лукашенко в рамках МУС. Как все это приблизит Беларусь к свободе? Никак.

Что Украине на самом деле нужно сейчас делать? Осознать наконец, что без освобождения Беларуси угроза с севера для страны будет сохраняться. Убеждать в этом западных союзников, которые сами находятся под угрозой, в первую очередь, страны Балтии и Польшу. Совместно с европейскими странами формировать стратегию освобождения Беларуси, в том числе, в зависимости от ситуации, и военным путем. С учетом того, что Лукашенко (а, значит, Путин) продолжают угрожать европейским странам ядерными ракетами, и Украина, и страны ЕС имеют право действовать превентивно в целях самозащиты и собственной безопасности.

— На годовщине восстания Калиновского появился символический кадр с флагами Польши, Украины, Литвы и бело-красно-белым флагом Беларуси, а президенты Литвы и Польши говорили о европейском будущем нашей страны. Вы ранее утверждали, что Запад долго не видел Беларусь частью Европы. Изменилось ли это отношение сейчас?

– Беларусь — неотъемлемая часть Европы. Кастусь Калиновский — белорусский национальный герой, который также объединяет нас с Литвой и Польшей. В 2019 году, когда в Вильнюсе были торжественно перезахоронены останки руководителей антироссийского восстания, большинство флагов, поднятых на церемонии, были белорусскими. Тогда это национальный подъем среди белорусов был одним из предвестников революции 2020 года.

То, что пока не хотят понимать в Германии или Франции, хорошо понимают в граничащих с Беларусью Литве и Польше. Во-первых, в этих странах хорошо знают историю нашей страны, которая веками была частью таких европейских государств как Великое Княжество Литовское и Речь Посполитая. Мы близки полякам и литовцам исторически и ментально, мы также были оккупированы Российской империей, как и их земли. И мы также должны оторваться от России и вернуться в Европу, став свободной демократической страной и членом Европейского союза. И только в этом залог безопасности для Литвы, Латвии, Польши, Украины и всей Европы в целом.

