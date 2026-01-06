закрыть
Захват Мадуро США обнажил слабость РФ

  • 6.01.2026, 17:12
  • 1,186
Захват Мадуро США обнажил слабость РФ

Путин не только предал союзника.

Операция США по задержанию венесуэльского диктатора Николаса Мадуро 3 января стала не только концом его многолетнего правления, но и серьезным ударом по политическому престижу России. Это уже второй случай с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом, когда Вашингтон продемонстрировал способность действовать против союзников Кремля без каких-либо последствий, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее аналогичная ситуация сложилась после удара США по ядерной программе Ирана: Москва ограничилась резкой риторикой, не сумев оказать реальную поддержку своему партнеру. В случае с Венесуэлой реакция оказалась столь же сдержанной. Как сообщают американские СМИ, осенью Мадуро обращался к Путину с просьбой о военной помощи — поставках беспилотников, ракет и радаров, однако ответа так и не получил.

Официальная реакция Москвы ограничилась телефонным звонком главы МИД Сергея Лаврова исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес и заявлением о «солидарности» с Каракасом. Требование освободить Мадуро стало единственным публичным шагом Кремля.

Эксперты связывают это с ограниченными возможностями России. Война против Украины остается главным приоритетом Кремля, истощая военные ресурсы и нанося серьезный ущерб экономике. В таких условиях Москва не готова к новым внешнеполитическим конфликтам. Дополнительным фактором стала попытка Путина сохранить рабочие отношения с Трампом, который неоднократно заявлял о намерении добиваться мира в Украине и усиливать давление на сторону, не готовую к компромиссу.

При этом ситуация вокруг Венесуэлы может иметь и экономические последствия для России.Трамп заявил о планах вернуть венесуэльскую нефть на мировой рынок, что может привести к снижению цен и нанести дополнительный удар по российской экономике, сильно зависящей от экспорта энергоресурсов.

