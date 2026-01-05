Кремль запаниковал после спецоперации США в Венесуэле 3 5.01.2026, 11:30

Свержение Мадуро может ударить по нефтяным доходам России.

Ведущие российские аналитики опасаются, что планы президента США Дональда Трампа могут иметь масштабные последствия для экономики России, пишет BILD.

Дело в том, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, но по сравнению с арабскими странами и Россией экспортирует ее в незначительных объемах. Государственная нефтяная компания PDVSA считается разваленной и некомпетентной. Еще сильнее затрудняли экспорт санкции США. Однако нефтяные резервы Венесуэлы — это гигантский потенциал, который могут освоить американские концерны. Трамп не скрывает своих намерений и уже заявил: «Мы отправим в страну наши очень крупные нефтяные компании...».

Для России это имеет огромное значение. От цены на нефть зависит, достаточно ли в российском бюджете денег для пенсий, госаппарата и войны. Министерство финансов России при планировании бюджета на 2026 год исходило из цены в 59 долларов за баррель нефти Urals, но сейчас она составляет 50-52 долларов. Если она упадет еще ниже, бюджет окажется в глубоком дефиците.

На российском финансовом портале finance.mail. ru аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков еще до операции США в Венесуэле заявил: «Для нас экономически и политически важно, чтобы Мадуро устоял». Юшков опасается, что свержение Мадуро станет образцом для дальнейших действий в отношении России. Тут важно, что США сначала ослабили режим диктатора санкциями против нефтяного сектора: «Это сигнал для американцев и европейцев подумать о том, что и с Россией то же самое может получиться».

После успешной операции США еще один российский экономист Сергей Суверов заявил в газете «Аргументы и факты», что он ожидает снижения цен на нефть: «В ближайшие два-три года это позволит им [т.е. американцам] существенно увеличить поставки на мировом рынке».

Примечателен также пост российского олигарха Олега Дерипаски в его Telegram-канале: «По-видимому, в их планах — следить за тем, чтобы цена нашей нефти не повышалась выше 50 долларов за баррель». Это, по его мнению, вынудит Кремль сокращать расходы, продавать госсобственность или еще сильнее облагать налогами частный сектор. И все это потому, что американцы «контролируют больше половины мировых запасов нефти».

