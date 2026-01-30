The Telegraph: Есть шесть сценариев для Ирана 4 30.01.2026, 12:18

Какие действия предпримет Вашингтон?

Серия стремительных операций — от неожиданного захвата венесуэльского узурпатора Николаса Мадуро до прошлогодних ударов по иранским ядерным объектам — укрепила уверенность президента США Дональда Трампа в том, что «сила, примененная быстро», может давать желаемые результаты. Теперь президент США, по данным источников, рассматривает возможность новых шагов против Ирана — страны, которую он считает исторической угрозой для региона, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Однако риск на этот раз гораздо выше. Попытка ослабить или даже свергнуть иранский режим может привести либо к крупной победе, либо к масштабной региональной войне.

Эксперты выделяют шесть возможных сценариев:

1. Давление без ударов.

Слабость иранского режима — лишенный прокси, обескровленный арсенал ракет — дают Вашингтону шанс вынудить Тегеран к уступкам. Теоретически Иран мог бы отказаться от ядерной программы или даже поменять верховного лидера. Но аналитики считают такой исход маловероятным.

2. Символический удар.

Чтобы не выглядеть слабым после заявления о «красной линии», Трамп может ограничиться точечным ударом по одному знаковому объекту, например штабу «Таролла» в Тегеране. Это минимальные риски — и минимальный эффект.

3. Небольшая военная кампания.

Несколько дней ударов по ПВО, инфраструктуре, базам КСИР и «Басидж» могли бы создать условия для возобновления протестов. Но большой риск — гражданские жертвы и возможный ответ ракетами по Израилю или странам Персидского залива.

4. «Вариант Мадуро».

Если спецслужбы получат точные данные о местонахождении аятоллы Хаменеи, США могут попытаться его ликвидировать или захватить. Но после масштабных чисток и усиления охраны шанс успеха снизился.

5. «Вариант Каддафи».

Длительная серия ударов до полного краха режима. Однако это может вызвать хаос, гражданскую войну и серьезный разрыв между Трампом и частью его сторонников.

6. Вторжение.

Наземная операция по типу Ирака практически не рассматривается. Иран слишком большая страна со сложной географией..

Каждый вариант несет свои риски, и именно Иран, считают дипломаты, может стать точкой, где политика Трампа либо окончательно укрепится — либо начнет рушиться.

