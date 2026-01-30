7 мая 2026, четверг, 13:34
Откуда пришел в деревню под Осиповичами «ленивый» зубр?

  • 30.01.2026, 12:36
Иллюстративное фото

В Минприроды восстановили маршрут.

В Министерстве природы Беларуси отреагировали на появление в деревне Могилевской области под Осиповичами зубра, который интересовался уличными фонарями, успел «лениво» полежать перед одним из домов, а потом исчез в темноте, пишет «Телеграф».

В деревне Слобода, да и по всей Беларуси, его появление вызвало определенный ажиотаж. Не каждый день ожидаешь встретить рядом с домом мощного гиганта.

Тем не менее местные жители даже пытались покормить животное, впрочем, зубр не сильно заинтересовался морковкой и хлебом.

По словам председателя Свислочского сельисполкома Алексея Третьякова, зубр отбился от большого стада, которое курсирует по лесам и полям в районе деревни Вязовница. На самом деле этот зубр уже две недели ходит вдоль трассы из Минска в Бобруйск.

В Минприроды (Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды) попросили вести себя вблизи зубров осторожно. Несмотря на внешне миролюбивый норов, они все же дикие животные.

«Подходить к нему или пытаться покормить категорически запрещено. Сейчас поисками «путешественника» занимаются сотрудники местного лесхоза», - сообщили в Минприроды.

