Откуда пришел в деревню под Осиповичами «ленивый» зубр? 4 30.01.2026, 12:36

5,720

Иллюстративное фото

В Минприроды восстановили маршрут.

В Министерстве природы Беларуси отреагировали на появление в деревне Могилевской области под Осиповичами зубра, который интересовался уличными фонарями, успел «лениво» полежать перед одним из домов, а потом исчез в темноте, пишет «Телеграф».

В деревне Слобода, да и по всей Беларуси, его появление вызвало определенный ажиотаж. Не каждый день ожидаешь встретить рядом с домом мощного гиганта.

Тем не менее местные жители даже пытались покормить животное, впрочем, зубр не сильно заинтересовался морковкой и хлебом.

По словам председателя Свислочского сельисполкома Алексея Третьякова, зубр отбился от большого стада, которое курсирует по лесам и полям в районе деревни Вязовница. На самом деле этот зубр уже две недели ходит вдоль трассы из Минска в Бобруйск.

В Минприроды (Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды) попросили вести себя вблизи зубров осторожно. Несмотря на внешне миролюбивый норов, они все же дикие животные.

«Подходить к нему или пытаться покормить категорически запрещено. Сейчас поисками «путешественника» занимаются сотрудники местного лесхоза», - сообщили в Минприроды.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com