7 мая 2026, четверг, 13:35
Оборонные технологии Украины могут стать ключом к экономической безопасности

  • 30.01.2026, 12:59
Сегодня в стране работает более 600 инновационных компаний.

Украинский сектор оборонных и двойных технологий стал одним из немногих успешных направлений во время войны: сегодня в стране работает более 600 инновационных компаний, чьи разработки прошли боевые испытания и привлекают международных инвесторов. Однако дальнейший рост отрасли ограничивают узкие места — от сложных экспортных процедур и валютных ограничений до слабой защиты интеллектуальной собственности и опасений, что старые проблемы вроде коррупции могут вернуться, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Власти признают, что развитие оборонного техсектора важно, но приоритетом остается защита от стратегических рисков. Украина опасается утечки технологий, проникновения «коррозионного» капитала и системных угроз, связанных с недостаточно регулируемыми рынками. Эксперты призывают к созданию новых инструментов экономической безопасности, более четким определениям и мониторингу — но пока обсуждения остаются в значительной мере теоретическими.

На дискуссию влияют три фактора: переход мировой экономики к модели, где безопасность доминирует над свободной торговлей; необходимость укреплять устойчивость на фоне полномасштабной войны; и стремительная трансформация украинского оборонпрома, который с 2022 года перешел от доминирования госкомпаний к динамичному частному сектору.

Главный вызов — определить, как государству вмешиваться так, чтобы защищать национальные интересы, но не подавлять частную инициативу. На фоне недавних коррупционных скандалов бизнес опасается возврата к непрозрачному управлению, а государство признает, что существующие инструменты экономической безопасности все еще фрагментарны.

Одним из ключевых препятствий остается экспортное лицензирование — слишком медленное, непредсказуемое и требующее множества согласований. Предлагаемое решение — риск-ориентированная система с узким списком технологий, требующих строгого контроля.

Эксперты считают, что создание современных, прозрачных институтов для экспорта, закупок и контроля инвестиций могло бы стать конкурентным преимуществом Украины — при условии постоянного диалога государства с бизнесом.

