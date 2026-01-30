закрыть
7 мая 2026, четверг, 13:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трампу представили новые варианты ударов по Ирану

  • 30.01.2026, 13:06
  • 3,652
Трампу представили новые варианты ударов по Ирану
Дональд Трамп

С сухопутным вторжением.

Президенту США Дональду Трампу представили несколько расширенных сценариев ударов по Ирану, среди которых - сухопутное вторжение.

Об этом сообщает New York Times.

По словам нескольких американских чиновников, в последние дни президенту США предложили расширенный список потенциальных военных вариантов действий против Ирана, направленных на обезвреживание ядерных и ракетных объектов страны, или ликвидацию верховного лидера Ирана.

Эти варианты выходят за рамки предложений, которые Трамп рассматривал две недели назад, когда хотел остановить убийства протестующих иранскими правительственными силами безопасности и связанными с ними ополчениями.

Текущий набор вариантов даже включает возможность для американских войск совершать наземные рейды на объекты в Иране.

По словам представителей Белого Дома, Трамп еще не одобрил военные действия и не выбрал один из вариантов, предложенных Пентагоном. Президент остается открытым к поиску дипломатического решения, и некоторые чиновники признали, что публичные угрозы имели целью побудить иранцев к переговорам.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин