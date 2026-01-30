Что происходит с долларом?7
- 30.01.2026, 13:43
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 30 января доллар продолжил падение, а российский рубль вырос до максимума за почти два месяца.
Курс доллара снизился на 0,58% — до 2,8331 рубля.
Евро подешевел на 0,69% — до 3,3831 рубля.
Российский рубль стал дороже на 0,17% — до 3,7529 рубля за 100 российских рублей.
Юань подешевел на 0,58% — до 4,0749 рубля за 10 юаней.
«Доллар обвалился до минимума почти за два года и девять месяцев, евро подешевел, а российский рубль вырос до максимума за месяц и три недели», — подвел итоги торгов телеграм-канал banki24.