Россия готовится к двум волнам резкого подорожания ключевого товара 13 30.01.2026, 20:31

Ситуация будет только усугубляться.

В России готовятся к резкому росту цен на смартфоны. По данным приближенных к Кремлю российских СМИ, производители из Китая уже уведомили российских ритейлеров о подорожании своей продукции в феврале на 10-30%, пишет «Диалог.UA».

Все из-за политики Кремля

В первую очередь это коснется моделей среднего и высокого ценового сегмента, а также смартфонов с увеличенным объемом памяти и накопителей. Гаджеты по новым ценам появятся в магазинах уже в марте - апреле.

Однако на этом рост стоимости не остановится. Эксперты предупреждают, что смартфоны продолжат дорожать в течение всего 2026 года.

Среди основных причин - повышение НДС, внедрение системы маркировки «Честный знак», технологический сбор и рост цен на комплектующие.

Дополнительное влияние оказывают колебания курса рубля к доллару и уровень ключевой ставки Центробанка, от которых напрямую зависит стоимость импорта.

Будет две волны

Аналитики ожидают, что после весенней волны подорожания следующая придется на лето. Это означает, что откладывать покупку нового смартфона станет все менее выгодно, а выбор бюджетных моделей на рынке может заметно сократиться.

Ритейлеры уже готовятся к снижению спроса и пересматривают ассортимент, делая ставку на наиболее популярные модели.

