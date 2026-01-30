10 авто с начала года задержали на границе c Беларусью

10 авто с начала года задержали на границе c Беларусью4
- 30.01.2026, 18:39
В чем причина?
Очередной инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска в Тересполе. При выезде из Польши в сторону Беларуси польские пограничники остановили 30-летнего гражданина Литвы, который передвигался на легковом автомобиле Toyota.
Во время проверки выяснилось, что на машине были установлены поддельные регистрационные номера, а водитель пользовался фальшивым свидетельством о регистрации. Кроме того, пограничники обнаружили следы вмешательства в поле VIN-номера автомобиля.
Предварительная стоимость изъятого автомобиля оценивается в 180 тыс. злотых. По делу начато досудебное производство. Водителя и транспортное средство передали для дальнейших действий полиции города Тересполь.
По данным Пограничной службы, с начала 2026 года на границе с Беларусью сотрудники Надбужанского отдела изъяли девять автомобилей, находившихся в розыске или с признаками преступного происхождения, общей стоимостью почти 2 млн злотых.