7 мая 2026, четверг, 19:41
  30.01.2026, 18:39
10 авто с начала года задержали на границе c Беларусью

В чем причина?

Очередной инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска в Тересполе. При выезде из Польши в сторону Беларуси польские пограничники остановили 30-летнего гражданина Литвы, который передвигался на легковом автомобиле Toyota.

Во время проверки выяснилось, что на машине были установлены поддельные регистрационные номера, а водитель пользовался фальшивым свидетельством о регистрации. Кроме того, пограничники обнаружили следы вмешательства в поле VIN-номера автомобиля.

Предварительная стоимость изъятого автомобиля оценивается в 180 тыс. злотых. По делу начато досудебное производство. Водителя и транспортное средство передали для дальнейших действий полиции города Тересполь.

По данным Пограничной службы, с начала 2026 года на границе с Беларусью сотрудники Надбужанского отдела изъяли девять автомобилей, находившихся в розыске или с признаками преступного происхождения, общей стоимостью почти 2 млн злотых.

Последний парад Путина — Игорь Эйдман
Важное свидетельство — Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев» — Александр Невзоров
Ждать осталось недолго — Михаил Крутихин