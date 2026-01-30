7 мая 2026, четверг, 19:41
Лукашенко – женщинам: Самый лучший мед для красоты – это лопата в руки и чистить снег

80
  • 30.01.2026, 19:16
  • 30,994
Диктатор по-хамски раскрыл «секрет» женской красоты.

Александр Лукашенко, считает, что для сохранения красоты женщинам нужно «взять лопату в руки и чистить снег». Об этом диктатор заявил во время мероприятия в Минске 30 января.

«Вы же так хотите быть красивыми, – обратился к присутствовавшим женщинам Лукашенко. – Вы всякую заразу на лицо, еще куда-то в тело, медом обмазываетесь [...] Самый лучший мед для красоты – это лопата в руки и чистить снег. Поверьте, это самое лучшее средство. Тогда всегда будете молодыми и красивыми, желанными для нас, мужиков».

Отметим, Лукашенко 2026-й год объявил «Годом белорусской женщины».

