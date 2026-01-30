Лукашенко – женщинам: Самый лучший мед для красоты – это лопата в руки и чистить снег 80 30.01.2026, 19:16

30,994

Диктатор по-хамски раскрыл «секрет» женской красоты.

Александр Лукашенко, считает, что для сохранения красоты женщинам нужно «взять лопату в руки и чистить снег». Об этом диктатор заявил во время мероприятия в Минске 30 января.

«Вы же так хотите быть красивыми, – обратился к присутствовавшим женщинам Лукашенко. – Вы всякую заразу на лицо, еще куда-то в тело, медом обмазываетесь [...] Самый лучший мед для красоты – это лопата в руки и чистить снег. Поверьте, это самое лучшее средство. Тогда всегда будете молодыми и красивыми, желанными для нас, мужиков».

Отметим, Лукашенко 2026-й год объявил «Годом белорусской женщины».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com