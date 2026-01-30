Танкеры РФ массово движутся через Ла-Манш 6 30.01.2026, 20:15

11,096

Британия обещает «решительные меры».

По меньшей мере восемь подсанкционных нефтяных танкеров сейчас движутся через Ла-Манш. Это происходит несмотря на то, что правительство Британии объявило о борьбе с «теневым флотом».

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что правительство Британии пообещало принять «решительные меры» против судов «теневого флота». Согласно информации BBC, британские чиновники получили консультацию, согласно которой танкеры могут быть задержаны и конфискованы.

Однако эти полномочия еще не были использованы, и в пятницу, 30 января, сайт отслеживания судов MarineTraffic показал, что восемь подсанкционных танкеров в настоящее время движутся по Ла-Маншу. Еще четыре танкера, судя по всему, направляются к проходу из Северного моря.

Некоторые из судов, такие как Kusto, 21-летний нефтяной танкер, который сейчас плывет к югу от острова Уайт, в течение последнего года неоднократно совершали рейсы через Ла-Манш. На сайте MarineTraffic указано, что Kusto десять дней назад загрузился в российском порту Усть-Луга.

BBC сообщает, что с начала года Ла-Маншем прошли десятки других судов «теневого флота».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com