закрыть
7 мая 2026, четверг, 21:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Канада прекратила выдачу виз на территории России

2
  • 30.01.2026, 21:17
  • 1,982
Канада прекратила выдачу виз на территории России

Для получения канадских виз рекомендуется обращаться в центры за пределами РФ.

Канадские визовые центры на территории России остановили прием документов на визы со среды, 28 января. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Канады .

«Визовые центры в России остаются открытыми, но больше не принимают паспорта или документы для оформления виз», - говорится в сообщении. Причины такого решения не поясняются. При этом правительство Канады рекомендует россиянам обращаться для оформления разрешения на въезд в визовые центры за пределами РФ.

Канадские визовые центры в России работают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Возможность сдать в них биометрические данные, необходимые для получения канадской визы, по-прежнему сохраняется.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин