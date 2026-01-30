Канада прекратила выдачу виз на территории России 2 30.01.2026, 21:17

Для получения канадских виз рекомендуется обращаться в центры за пределами РФ.

Канадские визовые центры на территории России остановили прием документов на визы со среды, 28 января. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Канады .

«Визовые центры в России остаются открытыми, но больше не принимают паспорта или документы для оформления виз», - говорится в сообщении. Причины такого решения не поясняются. При этом правительство Канады рекомендует россиянам обращаться для оформления разрешения на въезд в визовые центры за пределами РФ.

Канадские визовые центры в России работают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Возможность сдать в них биометрические данные, необходимые для получения канадской визы, по-прежнему сохраняется.

