Канада прекратила выдачу виз на территории России

Канада прекратила выдачу виз на территории России2
- 30.01.2026, 21:17
Для получения канадских виз рекомендуется обращаться в центры за пределами РФ.
Канадские визовые центры на территории России остановили прием документов на визы со среды, 28 января. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Канады .
«Визовые центры в России остаются открытыми, но больше не принимают паспорта или документы для оформления виз», - говорится в сообщении. Причины такого решения не поясняются. При этом правительство Канады рекомендует россиянам обращаться для оформления разрешения на въезд в визовые центры за пределами РФ.
Канадские визовые центры в России работают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Возможность сдать в них биометрические данные, необходимые для получения канадской визы, по-прежнему сохраняется.