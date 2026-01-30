Маск отреагировал на обращение Украины по поводу российских Shahed на Starlink 11 30.01.2026, 21:39

Бизнесмен ответил министру обороны Украины.

Американский миллиардер, владелец компании SpaceX Илон Маск отреагировал в Х на запрос Украины помочь решить проблему использования российскими оккупантами Starlink на ударных дронах Shahed.

Бизнесмен прокомментировал сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова в Х, в котором тот благодарит Маска и президента SpaceX Гвина Шотвелла за их «скорую реакцию и безотлагательное начало работы над решением проблемы».

Федоров также отметил, что решение Маска о предоставлении Киеву Starlink в начале полномасштабного вторжения РФ, «было критически важным для устойчивости» Украины.

Миллиардер в ответ написал: «Пожалуйста».

На комментарий Маска отреагировал в Telegram советник Федорова Сергей Бескрестнов (Флеш).

«Илон Маск публично ответил министру обороны Украины. Все будет хорошо», – подчеркнул Бескрестнов.

