Маск отреагировал на обращение Украины по поводу российских Shahed на Starlink

Маск отреагировал на обращение Украины по поводу российских Shahed на Starlink11
- 30.01.2026, 21:39
- 18,630
Бизнесмен ответил министру обороны Украины.
Американский миллиардер, владелец компании SpaceX Илон Маск отреагировал в Х на запрос Украины помочь решить проблему использования российскими оккупантами Starlink на ударных дронах Shahed.
Бизнесмен прокомментировал сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова в Х, в котором тот благодарит Маска и президента SpaceX Гвина Шотвелла за их «скорую реакцию и безотлагательное начало работы над решением проблемы».
Федоров также отметил, что решение Маска о предоставлении Киеву Starlink в начале полномасштабного вторжения РФ, «было критически важным для устойчивости» Украины.
Миллиардер в ответ написал: «Пожалуйста».
На комментарий Маска отреагировал в Telegram советник Федорова Сергей Бескрестнов (Флеш).
«Илон Маск публично ответил министру обороны Украины. Все будет хорошо», – подчеркнул Бескрестнов.