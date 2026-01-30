Юные танцоры из Беларуси победили на старейшем чемпионате по бальным танцам в Великобритании 2 30.01.2026, 22:39

За победу боролись 49 пар со всего мира.

Белорусские спортсмены стали победителями престижного международного турнира по бальным танцам UK Open, который прошел в Борнмуте (Великобритания). Золото соревнований в категории юниоры U14 RS Latina завоевали чемпионы Республики Беларусь в возрастной группе 12–14 лет Лев Зотов и Эмилия Черечень. За победу в этой категории боролись 49 пар со всего мира, передает smartpress.by.

Еще одна белорусская пара – чемпионы страны в группе 14–16 лет Иван Корольков и Василина Полющиц – вышли в финал категории юниоры U16 Latina open и заняли шестое место.

UK Open считается одним из самых авторитетных и старейших международных соревнований по бальным танцам. Турнир был основан в 1950-х годах и известен строгими стандартами судейства, высокой конкуренцией и участием ведущих танцоров мира. Юниорские категории появились здесь в 1962 году, а к 1975-му получили статус полноценного чемпионата. Сегодня UK Open остается одним из ключевых событий мирового календаря соревнований по танцевальному спорту.

«UK Open – это событие мирового уровня, собирающее сильнейших профессионалов и отличающееся высокой конкуренцией как в европейской, так и в латиноамериканской программах. Горжусь ребятами, которые достойно представили страну на международной арене», – отметила тренер белорусских спортсменов Дарья Зубова.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com