Зеленский об «энергетическом перемирии»: Отсчет начался в ночь на 30 января 4 30.01.2026, 22:54

Украина зеркально воздерживается от ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсчет «энергетического перемирия» начался в ночь на 30 января. Об этом Зеленский сказал во время вечернего обращения.

«Американская сторона говорила о воздержании от ударов по энергетике в течение недели, и в ночь на сегодня отсчет начался», - сказал глава государства.

По словам Зеленского, сейчас от Соединенных Штатов зависит, как перемирие пройдет.

«Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили удары по российским энергообъектам», - рассказал президент.

Он отметил, что во всех областях с ночи на пятницу действительно не было ударов по объектам энергетики.

«Почти не было. Кроме Донецкой области, где был один удар по газовой инфраструктуре, удар авиабомб. Также сейчас видим переориентацию России на удары по логистике, по узловым станциям. В частности, был поражен один из вагонов Укрзализныци, специальный вагон-электростанция, - утром это произошло на Днепровщине. Важно, что наши железнодорожники работают и обеспечивают сообщение во всех регионах», - отметил Зеленский.

Также президент проинформировал, что весь день продолжались атаки дронами, авиабомбами. В частности поражены склады американской компании «Филип Моррис», а также были удары по Никополю, по Херсону, приграничным районам Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Он констатировал, что «украинское отношение абсолютно зеркальное».

