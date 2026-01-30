7 мая 2026, четверг, 23:18
Минчанка сдает в аренду двушку с необычным бонусом

2
  • 30.01.2026, 23:03
  • 12,974
Желающих много.

Жительница Минска выложила в Threads объявление об аренде двушки возле парка Челюскинцев. Цена вопроса неизвестна, но автор уточнила, что квартира сдается с «бонусом» — а именно двумя котами, «которых надо любить». В комментариях живо откликнулись на предложение, пишет «Зеркало».

«Минск! Сдается двухкомнатная квартира рядом с метро „Парк Челюскинцев“. Важна любовь к котикам. В квартире живут два кота, которых надо любить», — написала минчанка.

Cтоимость и другие параметры жилья она не уточнила, зато показала фото — судя по снимкам, обстановка в квартире без излишеств, но коты там действительно есть, а также пианино и книги.

Объявление вызвало живой интерес у пользователей — многие признавались, что готовы переехать в двушку хоть сейчас, прежде всего из-за котов и творческой атмосферы, и спрашивали, можно ли со своими питомцами. Однако некоторые считали, что хозяева, наоборот, должны доплачивать квартирантам за присмотр за животными:

«Я так понимаю, квартира сдается как минимум бесплатно».

«Сколько рыбов и курочков котики берут за постой?»

«Вот пример адекватных наследников».

«Обычно с питомцами не хотят брать, а тут прям два котика».

«Сколько платите?»

«Коты еще подумают над квартирантами».

«О… пианино. Идеальная квартира для студентов БГАМ (академии искусств. — Прим. ред.)».

«Лакшери предложение».

«И пианино, и коты… Мне не нужна квартира, но тут даже я снять захотела, как же будущим жильцам повезло, я завидую!»

«Если мы въедем, да еще и со своей „британкой“, то коты будут жить в хате, а мы в калидоре».

«Я тоже 10 лет назад сдавала квартиру с котиком. Потом квартиранты его и забрали».

«Плохая идея оставлять так животных!»

«Я думаю, по оплате надо договариваться сугубо с котиками».

«А что, норм. Я как-то на лето уезжала, сдавала квартиру с хомячком. Так чувак у нее даже роды принимал, мне отчитывался по количеству детенышей».

«А бабушки там нет? Сейчас в тренде с бабушкой сдавать. И кормить по часам чтоб!»

