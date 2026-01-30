Глава Минфина США: Иран лихорадочно переводит деньги в банки по всему миру

Глава Минфина США: Иран лихорадочно переводит деньги в банки по всему миру10
- 30.01.2026, 23:06
Скотт Бессент заявил, что иранские власти ведут себя «подобно крысам на тонущем корабле».
Иранские власти лихорадочно переводят деньги в банки по всему миру на фоне американского давления. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в соцсети Х.
«Режим лихорадочно переводит… средства в банки и финансовые учреждения по всему миру. Будьте уверены, министерство финансов примет меры», — написал он.
