Как в Беларуси дорожали бензин и дизель в 2025 году

Как в Беларуси дорожали бензин и дизель в 2025 году1
- 4.01.2026, 16:03
Последнее повышение в 2025 году зафиксировано 3 мая.
В 2025 году розничные цены на топливо в Беларуси росли методично и без сюрпризов – ровно так, как это любит Белнефтехим. За восемь недель подряд каждый вид топлива подорожал на 16 копеек, пишет «Белорусы и рынок».
По данным концерна, в начале года предельные розничные цены на АЗС выглядели так:
– АИ-92-К5-Евро – 2,34 рубля;
– АИ-95-К5-Евро – 2,44 рубля;
– АИ-98-К5-Евро – 2,66 рубля;
– дизельное топливо – 2,44 рубля.
Первое повышение произошло 15 марта – плюс 2 копейки. Далее цены росли еженедельно тем же шагом. В «Белнефтехиме» объясняли это «всесторонней оценкой экономической ситуации», состоянием нефтяного рынка и ценами в сопредельных странах. Формула привычная, почти ритуальная.
Последнее повышение в 2025 году зафиксировано 3 мая. Сейчас предельные розничные цены на АЗС составляют:
– АИ-92-К5-Евро – 2,50 рубля;
– АИ-95-К5-Евро – 2,60 рубля;
– АИ-98-К5-Евро – 2,82 рубля;
– ДТ-К5 – 2,60 рубля.
Беларусь в 2025 году по ценам на топливо выглядит одной из стран с относительно доступным бензином и дизелем, заметно ниже мирового и европейского среднего. Местами только страны-экспортеры нефти предлагают ещё более дешёвое топливо. Но в богатой Европе и развитых экономиках водителям приходится платить значительно больше за каждый литр бензина и дизеля.
В глобальном контексте цены в Беларуси остаются ниже среднего:
• Средняя цена бензина в мире около 1,29 USD/литр.
• Средняя цена дизеля в мире около 1,15 USD/литр.