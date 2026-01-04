Как в Беларуси дорожали бензин и дизель в 2025 году 1 4.01.2026, 16:03

Последнее повышение в 2025 году зафиксировано 3 мая.

В 2025 году розничные цены на топливо в Беларуси росли методично и без сюрпризов – ровно так, как это любит Белнефтехим. За восемь недель подряд каждый вид топлива подорожал на 16 копеек, пишет «Белорусы и рынок».

По данным концерна, в начале года предельные розничные цены на АЗС выглядели так:

– АИ-92-К5-Евро – 2,34 рубля;

– АИ-95-К5-Евро – 2,44 рубля;

– АИ-98-К5-Евро – 2,66 рубля;

– дизельное топливо – 2,44 рубля.

Первое повышение произошло 15 марта – плюс 2 копейки. Далее цены росли еженедельно тем же шагом. В «Белнефтехиме» объясняли это «всесторонней оценкой экономической ситуации», состоянием нефтяного рынка и ценами в сопредельных странах. Формула привычная, почти ритуальная.

Последнее повышение в 2025 году зафиксировано 3 мая. Сейчас предельные розничные цены на АЗС составляют:

– АИ-92-К5-Евро – 2,50 рубля;

– АИ-95-К5-Евро – 2,60 рубля;

– АИ-98-К5-Евро – 2,82 рубля;

– ДТ-К5 – 2,60 рубля.

Беларусь в 2025 году по ценам на топливо выглядит одной из стран с относительно доступным бензином и дизелем, заметно ниже мирового и европейского среднего. Местами только страны-экспортеры нефти предлагают ещё более дешёвое топливо. Но в богатой Европе и развитых экономиках водителям приходится платить значительно больше за каждый литр бензина и дизеля.

В глобальном контексте цены в Беларуси остаются ниже среднего:

• Средняя цена бензина в мире около 1,29 USD/литр.

• Средняя цена дизеля в мире около 1,15 USD/литр.

