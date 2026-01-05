Ученые расшифровали последний код кумранских свитков 5.01.2026, 9:23

1,560

Исследователи близки к раскрытию тайны, которой более 70 лет.

Спустя более семи десятилетий после обнаружения первых находок в пещерах вблизи Западного берега, ученым наконец удалось расшифровать одну из последних загадочных систем письма среди свитков Мертвого моря, пишет New Voice.

Исследователь Эммануэль Оливейро из Гронингенского университета (Нидерланды) совершил прорыв в работе с так называемыми криптическими рукописями типа B — двумя сильно поврежденными фрагментами (4Q362 и 4Q363), которые ранее считались не поддающимися прочтению.

Тексты были написаны более 2000 лет назад представителями кумранской общины — еврейской секты, известной своими строгими ритуалами и пророческими традициями. Оливейро установил, что каждый загадочный символ кода последовательно соответствует буквам иврита. Несмотря на то, что сам шифр оказался относительно простым, сложность заключалась в намеренном искажении формы букв, непоследовательном почерке и крошечных размерах фрагментов, некоторые из которых имеют размер всего несколько миллиметров.

После расшифровки фрагменты открыли библейские фразы и темы эсхатологии (учение о конце света). В текстах упоминаются «Елохим» (Бог), «Израиль», «Иаков» и «Иуда», а также описываются сцены божественного суда и пришествия Мессии. Например, во фрагментах рукописи 4Q362 исследователи идентифицировали высказывания, перекликающиеся с пророчествами Иеремии и Малахии, в частности о восстановлении городов и верности общине.

Особый интерес вызывает состояние артефактов: кожа, на которой написаны тексты, со временем потемнела, потрескалась и потрескалась. Надписи сделаны черными чернилами, однако из-за неравномерных пропорций и двойных контуров букв десятилетиями казалось, что это неизвестный язык. Оливейро предполагает, что такой сложный шрифт имел ритуальную цель. Используя специфический алфавит, переписчики могли подчеркивать сакральный статус текста, предназначенного исключительно для посвященной элиты или священства.

Среди остающихся загадок — упоминания о неизвестной могиле и «указатели» (возможно, надгробные камни), детали которых не совпадают ни с одним известным библейским описанием. Хотя содержание текстов не содержит скрытых мистических посланий, сам факт их расшифровки позволяет глубже понять, как древние общины сохраняли свои верования и готовились к будущему восстановлению Израиля.

Это открытие знаменует значительный шаг в библеистике, подтверждая, что даже мельчайшие миллиметровые остатки прошлого могут нести в себе фундаментальные знания о корнях современной цивилизации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com