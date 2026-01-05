Белоруску, унесенную течением в Мурманской области, продолжают искать 1 5.01.2026, 14:46

1,188

На организатора айс‑флоатинга завели уголовное дело.

В Мурманской области РФ продолжают искать белоруску, которую в Новый год унесло в Кольский залив во время занятий айс-флоатингом. На организатора купания завели уголовное дело из-за некачественных гидрокостюмов, сообщили в Следственном комитете России.

«По данным следствия, 1 января 2026 года в акватории Кольского залива возле берега Поморской набережной в городе Коле обвиняемый оказал группе лиц услугу по купанию в специализированных гидротермокостюмах в холодное время года (айс‑флоатинг), в ходе которой одну из женщин 1968 года рождения унесло течением в неизвестном направлении; место ее нахождения в настоящее время не установлено», — сообщили в ведомстве.

Ранее в посольстве Беларуси в РФ уточнили, что инцидент произошел с гражданкой Беларуси в акватории реки Тулома (Мурманская область). Отмечалось, что на месте происшествия сложные погодные условия и низкая температура.

Между тем индивидуальному предпринимателю, который занимался организацией занятий по айс-флоатингу, предъявлено обвинение в оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

У него изъяты специализированные гидротермокостюмы — в ходе осмотра выяснилось, что они не соответствуют требованиям безопасности, имеют истекший срок годности, а надлежащее ежегодное освидетельствование отсутствует.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com