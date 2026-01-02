Туристку из Беларуси унесло в открытое море в России 13 2.01.2026, 16:38

3,966

Иллюстративное фото

МЧС ведет поиски.

В Мурманской области второй день продолжаются поиски 57-летней белорусской туристки. Во время популярного зимнего развлечения – айсфлоатинга – ее унесло сильным течением в открытое море, сообщает издание Tourdom.ru.

Трагедия произошла 1 января в старинном городке Кола на реке Тулома.

Что случилось

Происшествие с участием белоруски произошла на Поморской набережной. Несмотря на свою живописность, это место не предназначено для экстремальных развлечений из-за непредсказуемого течения и водоворотов.

Во время айсфлоатинга, как и другие участники, женщина была одета в специальный гидрокостюм, надеваемый поверх теплой одежды. Однако, по свидетельствам очевидцев и источников, ключевое правило безопасности было нарушено: организатор мероприятия оставался на берегу и не оказал помощи, когда течение начало уносить туристку.

Айсфлоатинг предполагает пассивное лежание на спине с минимальной возможностью маневра. Без посторонней помощи выйти из воды практически невозможно. Громоздкий костюм, удерживающий на плаву, не позволяет активно грести, превращая человека в игрушку стихии. Именно это, вероятно, и произошло – женщину унесло в сторону Кольского залива.

Поискам мешает погода

Поисковую операцию, в которой задействованы силы МЧС и региональные службы, серьезно осложняют экстремальные погодные условия. На Кольском полуострове стоят сильные морозы, ночью столбик термометра опускается до -37 °C.

По факту происшествия следователи уже возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кстати, это не первый случай трагедии на Туломе. Местные жители отмечают, что капризное течение реки неоднократно уносило жизни как взрослых, так и детей.

Инцидент привлек внимание властей: после недавнего случая, когда в заливе едва не погибли пятеро туристов из Индии и Китая, Министерство туризма Мурманской области пообещало ужесточить проверки организаторов айсфлоатинга и строго наказывать нарушителей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com