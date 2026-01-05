В Украине обнаружили клад из 573 стеклянных браслетов времен Киевской Руси 2 5.01.2026, 20:09

Находка получила название «Торговое сокровище Владимира».

Археологи на западе Украины объявили об одном из самых значительных открытий последних десятилетий: в древнем княжеском городе Владимире на Волыни обнаружен уникальный клад из 573 полностью сохранившихся древнерусских стеклянных браслетов. Находка получила название «Торговое сокровище Владимира» и уже признана крупнейшей коллекцией подобных украшений, когда-либо найденной на территории Киевской Руси.

Клад был обнаружен в 2025 году во время масштабных спасательных раскопок на историческом участке Апостольщина. По данным Волынской археологической экспедиции государственного предприятия “Научно-исследовательский центр охраны археологической службы Украины”, сокровище находилось в тайнике археологического объекта №187 и отличалось исключительной сохранностью.

Помимо браслетов, археологи нашли десятки предметов роскоши и культовых артефактов: массивный энколпионовый крест, бронзовые и мраморные нательные кресты, серебряные височные кольца, кольцо-печатку, пряжки с декоративной отделкой, элементы с изображением трезубца и сокола, а также бронзовый наконечник булавы. Многие предметы связаны с элитарной религиозной и торговой культурой домонгольской Руси.

Особую ценность представляет именно коллекция браслетов. В отличие от типичных находок, которые обычно сохраняются лишь фрагментарно, здесь обнаружены сотни целых изделий, относящихся к 109 различным типам. Они различаются формой – витые, гладкие, трапециевидные – и цветами: от насыщенно-зеленых и синих до желтых и золотистых оттенков. Некоторые типы представлены сериями из нескольких десятков идентичных браслетов, что указывает на их торговое назначение.

По мнению исследователей, клад принадлежал купцу или торговцу, который либо хранил товар для продажи, либо спрятал его в экстренной ситуации. Исторический контекст указывает на монголо-татарское вторжение 1241 года под предводительством Бату-хана. Галицко-Волынская летопись описывает разрушение Владимира в этот период, что объясняет, почему сокровище было спрятано и так и не возвращено владельцем.

После завершения научной обработки артефакты будут переданы в Исторический музей имени Омеляна Дверницкого во Владимире, где станут основой новой музейной экспозиции, посвященной княжеской эпохе города. Археологи подчеркивают, что находка имеет не только региональное, но и общеевропейское значение, позволяя по-новому взглянуть на торговлю, ремесло и повседневную жизнь Восточной Европы XIII века.

