В Нью-Йорке прошло первое заседание по делу Мадуро 9 5.01.2026, 20:38

Николас Мадуро

Диктатор Венесуэлы заявил о своей невиновности.

Диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в зал суда в Нью-Йорке без наручников, заседание началось. Об этом в прямом эфире сообщила телекомпания Fox News.

По ее данным, Мадуро привезли в суд вскоре после полудня по местному времени (около 20:00 по Минску). Рядом с диктатором находится его американский адвокат Барри Поллак, уточняет телеканал.

В ночь со 2 на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость» на территории Венесуэлы. В ходе нее были атакованы парламент, аэропорты и военные базы, а Николас Мадуро и его супруга были захвачены и доставлены в Соединенные Штаты. Американские власти обвиняют их в наркотерроризме и контрабанде оружия.

В начале процесса Мадуро заявил о своей невиновности по обвинению в наркотерроризме и что остается «президентом» Венесуэлы.

«Я невиновен. Я честный человек. Я все еще президент своей страны», — сказал Мадуро.

Жена Мадуро Силия Флорес также отвергла предъявленные ей обвинения.

На этом первое заседание закончилось. Судья обязал Мадуро явиться на слушания 17 марта.

