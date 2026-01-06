закрыть
Католики 6 января отмечают День Трех Королей или праздник Богоявления

  • 6.01.2026, 12:03
Католики 6 января отмечают День Трех Королей или праздник Богоявления

После возвращения из костела верующие окуривают свои дома ладаном.

На двенадцатый день после Рождества, 6 января, католики всех стран отмечают праздник Трех Королей.

Смысл этого праздника раскрывает Евангелие. Библейская история повествует о трех волхвах – Мельхиоре, Каспаре и Бальтазаре. Они пришли с Востока и принесли свои дары Младенцу Иисусу. Путь им указала Вифлеемская Звезда.

Дары волхвов имеют символическое значение. Золото – это дар Царю; ладан – символ священства; смирна – в знак будущей искупительной смерти Христа.

Празднование Дня Трех Королей заключается в посещении торжественной мессы. Около городских и сельских храмов устраиваются театрализованные фольклорные представления, изображающие приход волхвов в Вифлеем и их поклонение Богомладенцу. В каждом храме устанавливаются вертепы – рождественские ясли, которые в миниатюре изображают Святое Семейство и трех волхвов.

Местом массового паломничества верующих становится в этот день Кельнский собор святого Петра и Богоматери, где хранятся мощи волхвов. Традиция поклоняться в Кельне мощам трех волхвов ведет свое начало с ХII–ХIII вв., когда в Европу в результате Крестовых походов было доставлено большое количество христианских святынь, и в том числе — мощи волхвов. В средние века Кельн по количеству стекавшихся сюда пилигримов был одним из важнейших паломнических городов Западной Европы.

В этот день освящают золото, ладан, воду и мел. После возвращения из костёла верующие окуривают свои дома ладаном и пишут на входной двери мелом буквы С.M.B. и текущий год. Эти буквы являются аббревиатурой латинской надписи «Christus Mansionem Benedicat», что в переводе означает «Пусть Христос благословит этот дом».

Освященное золото защищает от болезней и нечистых сил.

После мессы все собираются на ужин. Трапеза должна быть как можно более богатой и обильной. Блюда, как правило, такие же, какие готовились на новогодние и рождественские праздники.

В этот праздник подают специальный пирог трех королей в форме короны. В Германии он называется Dreikönigskuchen, в Англии — King’s Cake, во Франции — Galette de Rois, в Испании — Roscón de Reyes, в Португалии — Bolo Rei. Этот традиционный праздничный пирог выпекают к 6 января. Он символизирует дары трех волхвов, которые они преподнесли младенцу Христу. В пирог прячут целый миндальный орех, и тот, кто находит его, объявляется миндальным королём. Считается, что найти этот орех, значит обрести удачу.

К этому дню приурочена еще одна традиция — процессия трех королей. Переодетые тремя королями дети в белых балахонах с коронами на голове и длинным шестом, увенчанным звездой, ходят с песнями о Вифлеемской звезде от дома к дому, благословляют их хозяев и собирают деньги на благотворительные нужды.

