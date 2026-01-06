Алфавит из 13 букв: как гавайский язык сохраняет и передает тысячелетнюю историю 6.01.2026, 17:29

На протяжении большей части своей истории язык передавался устно.

Гавайский язык имеет один из самых маленьких алфавитов в мире. Лингвисты, изучающие полинезийские языки, часто отмечали, что такие компактные системы в значительной степени полагаются на длину звука и паузы для формирования значения, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Гавайский язык использует систему из пяти гласных (A, E, I, O и U) и восьми согласных (H, K, L, M, N, P, W, ʻokina). ʻokina обозначает глотальную остановку, подобную короткой паузе, которую можно услышать в выражении «oh-oh», тогда как kahakō, макрон, расположенный над гласными, удлиняет их звучание.

Эти знаки могли полностью менять значение. Например, aʻa означает корень, ʻaʻa «осмелиться», а «ʻaʻā» описывает грубый тип скамьи. Даже знакомые слова, такие как «алоха», имеют несколько значений, включающих привязанность, уважение и социальные связи, а не одно единственное значение, как в других языках.

История гавайского языка объясняет как его структуру, так и его уязвимость. Он развился в рамках австронезийской языковой семьи после того, как полинезийские поселенцы прибыли на острова много веков назад.

На протяжении большей части своей истории язык передавался устно. Письменные формы появились лишь в начале XIX века, когда миссионеры адаптировали латинский алфавит для передачи гавайских звуков, добавив специальные знаки для устранения пробелов в произношении.

Однако этот период нанес ущерб гавайскому языку, вызвав его серьезный упадок. После свержения гавайской монархии в 1893 году временные власти ограничили использование гавайского языка в школах и правительстве.

В 1980-х годах ЮНЕСКО сообщила, что менее 50 детей свободно говорят на гавайском языке. Однако сегодня образовательные программы, университеты и медиапроекты помогли восстановить его использование, продемонстрировав, почему защита языкового наследия остается важной для культурной преемственности.

