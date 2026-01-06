Беларуси обещают восстановить легендарный замок 1 6.01.2026, 18:12

Он должен стать одним из ключевых туристических объектов.

В Беларуси приняли государственную программу по развитию культуры до 2030 года. На нее планируется выделить Br2,29 млрд.

Немалая часть средств уйдет на реставрацию ключевых исторических объектов. Об этом сообщает Министерство культуры Беларуси.

Определен ряд зданий, восстановление или реставрация которых будет обеспечена как за счет республиканского бюджета, так и местных.

Новые старые места для туристов

По информации Минкульта, список исторических объектов очень обширный и включает в себя все регионы. Однако в ведомстве рассказали о наиболее известных зданиях.

Так, в 2027-м во всей красе перед посетителями предстанет Национальный художественный музей. Будет окончена его реконструкция.

Много работ планируется и в Дворцовом комплексе в Ружанах Пружанского района, которые пройдут с 2026 по 2029 год.

Также к этому времени будет завершена реконструкция с реставрацией костела Божьего Тела в Несвиже.

А вот к 2030 году планируется завершить реконструкцию с консервацией и приспособлением историко-культурной ценности легендарного Новогрудского замка.

Для музеев введут новые форматы

В Минкульте отметили, что в организации культурных мероприятий и работе музеев будут внедряться современные форматы.

Еще в планах – подготовка автоматизированных информационных систем и ресурсов для использования в работе библиотек, создание виртуальных экскурсий.

Также собираются делать оцифровку фондов музеев, библиотек, объектов нематериального культурного наследия, предметов быта и традиционных ремесел, кинофонда Беларуси.

