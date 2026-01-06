Археологи обнаружили еще один таинственный город майя
Ученые достигли значительного прогресса в исследовании Ш'баатуна.
Недавние работы показали, что поселение занимало большую площадь, чем предполагали предыдущие исследования, и играло значительную роль в региональном ландшафте. В последние недели 2025 года исследователи вернулись для нового полевого сезона и задокументировали большие остатки по всей территории, пишет Heritage Daily.
Хуан Гарсия Тарга, содиректор проекта Ш'баатун, заявил, что в пределах девятикилометрового центра, окруженного стеной, археологи зафиксировали около 60 сооружений.
Также археологи исследовали соседний памятник Кукула, который может быть частью этого комплекса с по меньшей мере 50 дополнительными сооружениями.
Для исследования археологи объединили традиционные археологические разведки, детальную топографическую съемку и фотограмметрию с помощью дронов.
Результаты указали на непрерывное заселение между 700 и 1200 годами н. э., что охватывало поздний классический и ранний постклассический периоды.
Одной из важнейших находок является Структура 13, выделяющаяся как жилой комплекс размером 35 метров с каждой стороны. Это сооружение расположено вокруг площади и небольшой пирамиды, известной как Структура 15.
Архитектурный анализ показал местную форму стиля Пуук, характеризующуюся колоннами и сводчатыми помещениями, построенными из характерной "каменной кладки".
Стиль Пуук ассоциируется с крупными центрами майя, такими как Ушмаль и Каба, однако теперь есть свидетельства того, что Пуук использовали в отдаленных регионах.
Исследование керамики под руководством Варелы Торресилья указывает на связи с Эк' Баламом, поселением середины доклассического периода. Эти находки улучшают понимание развития поселений, региональных контактов и повседневной жизни в северной части Юкатана.