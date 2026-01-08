закрыть
Белорусские женщины «размазали» Лукашенко

  • 8.01.2026, 9:16
Поступки звучат громче любых слов.

2026 год в Беларуси объявлен «Годом белорусской женщины» — именно этому посвящен очередной указ №1. Пресс-служба Александра Лукашенко пояснила, что документ принят «в целях формирования национального образа женщины-труженицы, популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества». И уже отчиталась, мол, в соцсетях по этому поводу небывалое ликование, радость за белорусок и «море добрых слов в адрес нашей страны» и лично правителя.

«Салідарнасць» спросила у самих белорусок внутри страны, что они думают на этот счет, ожидают ли значимых результатов от «Года белорусской женщины» и какие мероприятия посоветовали бы провести чиновникам. Имена всех собеседников изменены из соображений безопасности.

«Позапрошлый был годом качества. И что?»

— Чего я жду от Года женщины? В лучшем случае — ничего, — говорит Полина, жительница одного из райцентров на Брестчине. — Поясню, почему так. Давайте вспомним лозунги прошлых нескольких лет и чем дело закончилось.

Позапрошлый 2024 год был годом качества. Ничего сверхкачественного отечественные производители не создали (мы же не будем считать краденые модели «белорусских» топоров достижением?).

В 2025 год благоустройства провели два республиканских субботника вместо одного — вся страна видела эту показуху. А чего добились? Только денег два раза сняли и бюджетников отправили «наводить порядок» на сельхозпредприятиях. Грустно промолчим про 2023 «год мира и созидания» и «год народного единства» пять лет назад.

Лучшее, что может произойти в этом году — если чиновники, особенно на местах, опять все сделают «для галочки».

Понавешают пафосных билбордов, выберут «женщин года» в разных отраслях, в очередной раз расскажут, как «государство предоставляет все возможности» белорускам для профессиональной самореализации, ухода за детьми и заботы о семье. В этом смысле, как грустно шутят в соцсетях, символично совпали Год лошади и «Год белорусской женщины»…

Однако, по мнению Полины, основные усилия властей будут сосредоточены на демографии, с призывами к женщинам рожать больше.

— И вот здесь они могут развернуться, в плохом смысле. Дать церковникам читать лекции о «традиционных ценностях» в школах и вузах, объявить не неделю, а месяц без абортов, выставлять бездетных женщин эгоистками и «непатриотками», закрывать глаза на домашнее насилие — лишь бы «дети росли в семье». Я, конечно, утрирую, но очень опасаюсь такого сценария.

И если цель будет именно в этом, то большое количество белорусских женщин, которым действительно нужна помощь и поддержка — жертвы мужей и партнеров-агрессоров, одинокие матери, мамы детей с инвалидностью, пожилые одинокие женщины (а их немало, у нас ведь женщины живут гораздо дольше мужчин) останутся незамеченными.

Резкого всплеска рождаемости, как мы понимаем, все равно не произойдет, потому что Беларусь не станет в одночасье благополучной Швейцарией. А Год матери и Год ребенка у нас уже были почти 20 лет назад — и что, сильно помогло это демографии?

«Как будто тебе обещали большой сюрприз, а подарили сковородку»

— У меня от самого названия двоякие ощущения, — делится мыслями витеблянка Юля, — может и хотели как лучше, а получилось как обычно.

Вроде того, что другие проблемы мы порешали, дошла очередь и до женщин. А в предыдущие тридцать лет, выходит, дела до нас не было? Тогда чему удивляться, что рождаемость падает, а число разводов растет?

Это как будто тебе долго обещали большой сюрприз на день рождения, а подарили… сковородку. Вроде бы для пользы, для дома и семьи, но не лично для тебя, без капли уважения и заботы. И еще потом весь год будут вспоминать, какая клевый подарок тебе сделали, «а Вадим своей просто букетик притащил».

Впрочем, и «Год белорусских мужчин» звучал бы не лучше. Потому что подтекст тот же: раньше нам было не до мужчин, а вот сейчас руки дошли.

Не знаю, может, стоило поиграть словами, какую-то формулировку подобрать, там, «год особой заботы». Иначе неприятненько, мягко говоря.

Если расшифровать официальное обоснование на нормальном языке, то это прямое указание: «жэншчыны», вы работайте, рожайте, терпите-не разводитесь и не лезьте в политику.

Хуже было бы только «Год демографической безопасности» или нечто в этом роде. Мол, вы там держитесь, не ухудшайте нам показатели.

А поскольку название неудачное, то и на наполнение у меня особых надежд нет. Что такого наши власти могут сделать для женщин, если денег хватает только на депутатов и силовиков?

Принять, наконец, закон о домашнем насилии? Не верю.

Уменьшить пенсионный возраст? За чей счет? Скорее, уравняют женский и мужской, приговаривая «женщины и живут дольше, мы в вас верим, вы справитесь».

Может, включить «декретные» годы в страховой стаж? Не смешите мои тапки, по мнению чиновников, это для женщины «отпуск».

Хотя реальные действия тоже могли бы быть. Например, если не рассуждать пафосно про «бесплатную медицину», а сделать для всех белорусок три бесплатных УЗИ в поликлиниках — груди, органов малого таза и, допустим, щитовидки. Это была бы эффективная профилактика.

Или адресная, совершенно конкретная поддержка. Не всех многодетных мам вообще, чтобы не плодить иждивенческие настроения и рост враждебности белорусов друг к другу, а тех и так, чтобы это пошло на пользу.

Но вообще, все это нужно было начинать много лет назад и не ограничивать годом — возможно, тогда был бы другой результат. А сейчас все обещания и лозунги нашего государства — фантики, за которыми даже конфетки нет.

«Современные женщины нуждаются не в рекламных лозунгах и фальшивых промоушенах»

— Я пока не очень понимаю, что власти вкладывают название «Год белорусской женщины», — недоумевает минчанка Алина, — да они похоже, и сами еще не поняли, раз правительству только «поручено разработать» план мероприятий на весь год.

Но если судить по первому впечатлению — будет много сексизма. Лично я это услышала, как то, что женщин будут фальшиво превозносить: «украшение нашего коллектива\народа», «слабый пол» и «лучшая половина человечества», упирать на репродуктивную функцию и так далее.

И тем самым — фактически опять будут принижать замечательных, сильных, умных, предприимчивых белорусских женщин. А реальные проблемы решаться не будут — например, полный сексизм в рабочих вопросах: разрыв в зарплате, меньшее количество женщин руководителей и повсеместные отказы в работе в связи с реальными или воображаемыми детьми (всем нам известное «есть дети — будет без конца на больничном, нет детей — скоро заведет и уйдет в декрет и тд).

Может, для кого-то это сюрприз, но современные женщины нуждаются не в рекламных лозунгах и фальшивых промоушенах, а в том, чтобы им не мешали идти по выбранному пути, достойно платили и достойно помогали в случаях, когда они в этом нуждаются.

И не в рамках какой-то ограниченной по времени акции — о, посмотрите, у нас есть женщины! — а ежедневно и круглосуточно.

Потому что громкие слова (в том числе, призывы «рожайте, третий — мой») мы слышали не то что годы, десятилетия. Что там — я сама под них выросла. И слова, «абяцанкі-цацанкі», сами по себе давно не привлекают.

Хотите возвести на пьедестал женщину-труженицу? Да пожалуйста. Только предоставьте конкретный план по всем фронтам: я как беларуская женщина хочу знать, что для меня сделают, куда я могу обратиться.

А если четкого плана нет — просто отстаньте от женщин, пожалуйста.

«Год пустых абяцанняў»

— Калі шчыра, я ад беларускіх уладаў не чакаю ўжо нічога добрага — ні для сябе, ні для сваёй жонкі, мамы ці дачок, ні для ўсіх беларускіх жанчын разам ці паасобку, — разважае мінчук Пятрусь.

Ён перакананы, што правіцель РБ сам захоўвае глыбока савецкую ментальнасць і ўсёй краіне яе навязвае, таму «якія б заклікі не гучалі, па сутнасці гэта зноў будзе год пустых абяцанняў».

— Я веру ў тое, што цягам года з’явяцца так званыя «хіты», прагучаць канцэрты, адкрыюцца мастацкія выставы ў гонар жанчын. Што ўвядуць у школах новыя (а мо вернуць старыя) факультатывы пра «этыку і псіхалогію сямейнага жыцця», з навязваннем традыцыйна «слушных» гендарных роляў.

Мяркую, што ў медыях больш увагі стануць надаваць так званым «жаночым» прафесіям, дасягненням беларускіх дзяўчат і жанчын-спартовак, вучоных, прадпрымальніц, медыкаў, выкладчыц, артыстак.

Нават, можа быць, што чыноўнікі ў TikTok запусцяць вялікую хвалю ролікаў, як беларусы-мужчыны дапамагаюць жанчынам штодня ў хатніх клопатах. Але кардынальна — не зменіцца нічога.

Яны не ўмеюць у стратэгічнае мысленне, яны павернутыя ў мінулае і на мінулым, а з планаваннем будучыні там зусім дрэнна.

Што ж да шырока раздзьмутай бурбалкі пра найлепшую ў свеце сацыяльную падтрымку з боку дзяржавы, дык нашыя дзеячы нагадваюць мне такога гора-памочніка, які за што ні возьмецца — абавязкова ці давядзе да абсурду, ці проста сапсуе. То лепш бы наогул не рабіў, сядзеў ціхенька. Ды павучыўся ў тых жа жанчын і дзяўчат шматзадачнасці.

Наогул, выкажу не надта свежую, але актуальную з кожным годам думку: гэтаму свету патрэбны не год, а шмат «жаночых» дзесяцігоддзяў. Эра жанчын, калі заўгодна. Бо ўсе канфлiкты ў свеце <адбываюцца> з-за непамерна раздзьмутага мужчынскага эга кiраўнiкоў тых ці іншых дзяржаў.

Я б на нейкi час забаранiў мужчынам, якія загуляліся ў альфачоў, балатавацца на кiраунiцтва ва ўсiх краiнах свету, — каб ён троху супакоiўся , прыйшоў да раўнавагi. Такая думка-антыўтопiя пад шампанскае.

«Поступки звучат громче любых слов»

— Годы идут, а пафосные лозунги не меняются, — грустно смеется пенсионерка Валентина Игоревна. — Достали уже с громкими словами то про единство, то про мир и созидание, то про малую родину, то про предприимчивость, то про бережливость. Поэтому от очередного «года новой пятилетки» я никаких свершений и реальных изменений к лучшему не жду.

Да и как можно это воспринимать, если Год женщин объявляет человек, который даже своих женщин — ни мать старших детей, ни мать младшего — откровенно не уважает и не отводит им даже декоративной роли в публичном пространстве? Поступки звучат громче любых слов.

А если так относиться к близким женщинам, понятно, в каком месте и в каких белых тапках он видел нас, «обычных белорусок».

И тем более нас — пенсионерок, которые валовый продукт не создают, демографию ничем не улучшают, из товаров белорусских производителей выбирают что подешевле, в патриотических клубах не маршируют — просто живут себе потихоньку…

Не было бы войны, остальное — ерунда. Так что лично я не заморачиваюсь планами партии и правительства. Поддерживаю своих друзей и соседей, чем могу, помогаю детям и внуки, книги читаю, капусту квашу и радуюсь за других, когда случаются хорошие события.

