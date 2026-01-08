закрыть
8 января 2026, четверг, 12:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беспилотники мощно атаковали оккупированный Крым

  • 8.01.2026, 11:20
  • 1,450
Беспилотники мощно атаковали оккупированный Крым

В Евпатории и Саках каждые пятнадцать-двадцать минут были слышны новые взрывы.

В ночь на четверг, 8 января, во временно оккупированном российскими захватчиками Крыму прогремели многочисленные взрывы в Саках, Евпатории, Феодосии и Ичках, наблюдался пролет беспилотников и работа российской ПВО.

Об этом пишет Telegram-канал «Крымский ветер».

Там отметили, что около 00:20 в районе города Саки прозвучали шесть взрывов. После этого в Евпатории и Саках каждые пятнадцать-двадцать минут были слышны новые взрывы.

В Ялте сообщали о пролете реактивных беспилотников, над морем их пытались перехватить российские истребители, добавили в Telegram-канале.

По данным очевидцев, в 03:40 в Ичках прогремели два взрыва, а в 03:49 — еще два. Крымский ветер отметил, что в 03:43 российская ПВО работала с горы Ай-Петри.

Там добавили, что в Феодосии в 03:24 и 03:50 также фиксировали взрывы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский