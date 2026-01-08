Беспилотники мощно атаковали оккупированный Крым
- 8.01.2026, 11:20
- 1,450
В Евпатории и Саках каждые пятнадцать-двадцать минут были слышны новые взрывы.
В ночь на четверг, 8 января, во временно оккупированном российскими захватчиками Крыму прогремели многочисленные взрывы в Саках, Евпатории, Феодосии и Ичках, наблюдался пролет беспилотников и работа российской ПВО.
Об этом пишет Telegram-канал «Крымский ветер».
Там отметили, что около 00:20 в районе города Саки прозвучали шесть взрывов. После этого в Евпатории и Саках каждые пятнадцать-двадцать минут были слышны новые взрывы.
В Ялте сообщали о пролете реактивных беспилотников, над морем их пытались перехватить российские истребители, добавили в Telegram-канале.
По данным очевидцев, в 03:40 в Ичках прогремели два взрыва, а в 03:49 — еще два. Крымский ветер отметил, что в 03:43 российская ПВО работала с горы Ай-Петри.
Там добавили, что в Феодосии в 03:24 и 03:50 также фиксировали взрывы.