Белоруска Дарья Долидович выступит в Кубке мира по биатлону в качестве беженки
- 8.01.2026, 14:53
Она — дочь известного лыжника.
Белорусская биатлонистка Дарья Долидович попала в список участниц четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе, пишет «Трибуна».
Несмотря на отстранение Белоруси от международных соревнований по биатлону, Дарья выступит в спринте в составе команды беженцев (BRT) – она выйдет на старт под 91-м номером.
Напомним, что в 2024 году она в таком же статусе выступила на юниорском Кубке IBU.
Долидович, которая ранее занималась лыжными гонками, перед началом полномасштабного вторжения уехала из Белоруси из-за страха репрессий со стороны властей.
Дарья – дочь Сергея Долидовича – бывшего лыжника и участника 7 Олимпиад. Он участвовал в протестах в Беларуси в августе 2020 года и выступал за честные выборы.