закрыть
8 января 2026, четверг, 15:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска Дарья Долидович выступит в Кубке мира по биатлону в качестве беженки

  • 8.01.2026, 14:53
Белоруска Дарья Долидович выступит в Кубке мира по биатлону в качестве беженки
Дарья Долидович
Фото: Polski Związek Biathlonu

Она — дочь известного лыжника.

Белорусская биатлонистка Дарья Долидович попала в список участниц четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе, пишет «Трибуна».

Несмотря на отстранение Белоруси от международных соревнований по биатлону, Дарья выступит в спринте в составе команды беженцев (BRT) – она выйдет на старт под 91-м номером.

Напомним, что в 2024 году она в таком же статусе выступила на юниорском Кубке IBU.

Долидович, которая ранее занималась лыжными гонками, перед началом полномасштабного вторжения уехала из Белоруси из-за страха репрессий со стороны властей.

Дарья – дочь Сергея Долидовича – бывшего лыжника и участника 7 Олимпиад. Он участвовал в протестах в Беларуси в августе 2020 года и выступал за честные выборы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский