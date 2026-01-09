Появились кадры вероятного удара «Орешника» по Львовской области 9.01.2026, 8:34

1,976

Ракеты были запущены с полигона «Капустин Яр».

В ночь на 9 января российская армия нанесла баллистический удар по Львовской области, взрывы от которого были слышны как во Львове, так и за его пределами, пишет «Фокус».

После отбоя воздушной тревоги в местных телеграмм-каналах начало распространяться видео с моментом удара якобы «Орешника» во Львовской области.

На обнародованных кадрах видно несколько ярких вспышек, идущих друг за другом, а также слышна серия мощных взрывов, следующих за этим.

Анонимный OSINT-канал «Николаевский Ванек» отметил, что «Орешник» якобы был без боевой части.

«Версия о Стрые не подтверждается, места прилетов нашли. Говорят так: «Орешник» был без БЧ, как и предыдущий в Днепре. Насколько это достоверно — станет известно через несколько часов», — говорится в сообщении.

В то же время городской голова Львова Андрей Садовый подчеркнул, что пока неизвестно был ли это «Орешник».

«Был ли это «Орешник» — пока не известно. Информацию предоставят военные. Есть прилет по объекту критической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация пожара», — написал Садовый.

Он уточнил, что информации о пострадавших пока нет, а гражданские объекты и жилые дома Львова не пострадали.

А потом появился официальный комментарий Воздушных сил ВСУ относительно угрозы ударов баллистического вооружения.

«08.01.2026 около 23.30 было объявлено ракетную опасность по всей территории Украины, из-за угрозы применения противником баллистических ракет с полигона «Капустин Яр». Зафиксированы взрывы во Львовской области. Информация уточняется», — отметили в ВС ВСУ.

