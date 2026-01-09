Беларусь завалило снегом от «Улли» 9.01.2026, 9:56

2,216

Фото: t.me/meteovibe

Обесточены более 250 населенных пунктов, на дорогах — коллапс.

К Беларуси вечером 8 января приблизился циклон «Улли», принеся обильный снег и сильный ветер. Под удар попала энергоинфраструктура, были обесточены некоторые дома. В стране есть районы, где уровень снежного покрова уже выше 30 см. Непогода продолжается и в пятницу, пишет «Зеркало».

«За прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в 251 населенном пункте страны. Было обесточено 997 трансформаторных подстанций, 30 ферм, шесть котельных», — сообщило Минэнерго утром 9 января.

Отключения зафиксированы преимущественно в Витебской, Минской и Гомельской областях. Сильный снегопад, метель и шквалистый ветер, порывы которого достигали 15−20 м/с, ночью местами — до 24 м/с, привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи, их обрыву. Больше всего из-за непогоды пострадали Полоцкий, Молодечненский, Слуцкий, Минский, Речицкий и Жлобинский районы.

На 7.00 9 января восстановительные работы продолжались в 44 населенных пунктах.

По информации Белгидромета, под Минском и Новогрудком зафиксирован самый высокий уровень снежного покрова — 38 см, в районе Житковичей — 36 см.

В Минске из-за большого количества снега на дорогах наблюдаются перебои с наземным транспортом и ажиотаж в метро. — там даже сократили интервалы движения поездов.

Тем временем, судя по сообщениям в чатах «Минск Мира», в районе вечером 8 января был замечен отважный велосипедист. Правда, он шел, а не ехал.

А вот в одном из районов на западе Беларуси произошедшее называют зимней сказкой. В Большой Берестовице действительно наблюдался только легкий снегопад.

На Могилевщине, судя по видео МЧС, спасателям приходилось вытягивать из снега автомобиль, похожий на «автозак».

По оперативным данным, подразделения МЧС выезжали для оказания помощи в буксировке из снежных заносов более 100 автомобилей: скорой помощи, автобусов, легковых и грузовых авто.

Например, в Кореличском районе около деревни Озерское в снегу застрял туристический автобус, в салоне которого находились 48 человек, шесть из которых — дети. Никто не пострадал, после буксировки продолжилось движение по маршруту.

9 января сохраняются сложные погодные условия: на большей части территории страны все еще будет идти сильный снег. Во многих районах метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра порывами 15−20 м/с, ночью местами до 24 м/с.

