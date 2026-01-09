Будет ли ответ? Леонид Невзлин

9.01.2026, 12:27

Леонид Невзлин

Удар баллистической ракетой был нанесен в непосредственной близости от границы ЕС.

Этой ночью РФ нанесла удар по Украине своим «Орешником». По имеющимся данным, удар был нанесён по Львовской области. Кроме того, массированному обстрелу подвергся Киев: в городе четверо погибших, часть украинской столицы осталась без света, воды и отопления.

Зафиксировано множество прилётов по жилым домам в разных районах. Вероятно, помимо воздушного террора, противник целенаправленно пытался поразить районные котельные, чтобы лишить людей тепла в лютые морозы, которые начались сегодня в Украине и, по прогнозам, продлятся ещё как минимум неделю.

Украина созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом «Орешником», и это правильно. Однако стоит обратить внимание ещё на несколько обстоятельств.

Во-первых, удар баллистической ракетой средней дальности был нанесён в непосредственной близости от границы ЕС. Это не только атака на Украину, которую РФ преподносит как «ответ» на фейковый обстрел резиденции Путина, но и элемент запугивания — прежде всего европейцев, которые и без того находятся в состоянии хронической тревоги.

Во-вторых, за несколько часов до удара американское посольство распространило предупреждение о «серьёзной атаке». Как правило, о пусках ракет такого класса заранее уведомляют «стратегических противников» по специальным каналам, чтобы избежать немедленного ответного удара.

Вопрос заключается в другом: последует ли вообще какой-либо ответ — или пуски ракет средней дальности по Европе будут окончательно нормализованы.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com