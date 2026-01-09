Будет ли ответ?
- Леонид Невзлин
- 9.01.2026, 12:27
Удар баллистической ракетой был нанесен в непосредственной близости от границы ЕС.
Этой ночью РФ нанесла удар по Украине своим «Орешником». По имеющимся данным, удар был нанесён по Львовской области. Кроме того, массированному обстрелу подвергся Киев: в городе четверо погибших, часть украинской столицы осталась без света, воды и отопления.
Зафиксировано множество прилётов по жилым домам в разных районах. Вероятно, помимо воздушного террора, противник целенаправленно пытался поразить районные котельные, чтобы лишить людей тепла в лютые морозы, которые начались сегодня в Украине и, по прогнозам, продлятся ещё как минимум неделю.
Украина созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом «Орешником», и это правильно. Однако стоит обратить внимание ещё на несколько обстоятельств.
Во-первых, удар баллистической ракетой средней дальности был нанесён в непосредственной близости от границы ЕС. Это не только атака на Украину, которую РФ преподносит как «ответ» на фейковый обстрел резиденции Путина, но и элемент запугивания — прежде всего европейцев, которые и без того находятся в состоянии хронической тревоги.
Во-вторых, за несколько часов до удара американское посольство распространило предупреждение о «серьёзной атаке». Как правило, о пусках ракет такого класса заранее уведомляют «стратегических противников» по специальным каналам, чтобы избежать немедленного ответного удара.
Вопрос заключается в другом: последует ли вообще какой-либо ответ — или пуски ракет средней дальности по Европе будут окончательно нормализованы.
Леонид Невзлин, «Фейсбук»