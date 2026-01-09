С 2022 года Россия потеряла убитыми 19 генералов 3 9.01.2026, 20:22

3,024

Среди ликвидированных — командующие армиями и начальники штабов.

Полномасштабная война России против Украины с февраля 2022 года повлекла значительные потери среди высшего командного состава российской армии. Согласно открытым источникам и сообщениям российских и украинских СМИ, погибло как минимум 19 генералов, хотя не все смерти были официально подтверждены Москвой, пишет The Insider.

Потери Россией генералов происходили как на фронте, так и в тылу — в результате артиллерийских ударов по штабам, авиаинцидентов, диверсий и взрывов в России. Несколько высокопоставленных офицеров были убиты снайперами в первые месяцы войны.

Также среди погибших есть офицеры, которые уже находились в отставке, но участвовали в боевых действиях, включая ЧВК «Вагнер» и штурмовые формирования «Шторм Z».

Перечень погибших генералов:

1) Андрей Суховецкий, генерал-майор, заместитель командующего 41‑й общевойсковой армией. Погиб 28 февраля 2022 года в Черниговской области — по определенным данным, был застрелен снайпером. Он стал первым генералом, смерть которого официально подтвердили в РФ.

2) Олег Митяев, генерал-майор, командовал 150‑й мотострелковой дивизией, погиб в 2022‑м во время боев за Мариуполь. Украинский батальон «Азов» заявил о его ликвидации; частично информация подтверждалась российскими источниками.

3) Владимир Фролов, генерал-майор, заместитель командующего 8‑й общевойсковой армией, погиб 10 марта 2022 года в Мариуполе от снайперского огня.

4) Андрей Симонов, генерал-майор, командовал войсками радиоэлектронной борьбы Западного военного округа, погиб 30 апреля 2022 года после артиллерийского удара по командному пункту в районе Изюма Харьковской области.

5) Канамат Баташев, генерал-майор в отставке, участвовал в боевых действиях в ЧВК «Вагнер», погиб 22 мая 2022 года во время сбития его самолета Су-25.

6) Роман Кутузов, генерал-лейтенант, начальник штаба 8‑й армии, погиб 5 июня 2022 года в районе Попасной.

7) Дмитрий Ульянов, генерал-майор в отставке, погиб 6 февраля 2023 года, командовал полком из мобилизованных в Татарстане.

8) Сергей Горячев, генерал-майор, начальник штаба 35‑й армии, погиб 12 июня 2023 года в Приморске Запорожской области после удара по штабу во время контрнаступления Украины.

9) Олег Цоков, генерал-лейтенант, заместитель командующего Южным военным округом, погиб 11 июля 2023 года во время удара по запасному командному пункту в Бердянске.

10) Владимир Завадский, генерал-майор, заместитель командующего 14‑м корпусом, погиб 28 ноября 2023 года в Херсонской области, возможно подорвался на мине или попал под обстрел.

11) Игорь Трифонов, генерал-майор полиции, погиб 12 декабря 2023 года.

12) Андрей Головацкий, генерал-майор в отставке, погиб 30 июня 2024 года.

13) Ильдар Саидов, генерал-майор таможенной службы, после мобилизации в штурмовом подразделении «Шторм Z», погиб 14 сентября 2024 года.

14) Павел Клименко, генерал-майор, командовал 5‑й гвардейской бригадой, погиб 6 ноября 2024 года.

15) Игорь Кириллов, генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, погиб 17 декабря 2024 года во время взрыва в Москве.

16) Константин Смешко, генерал-майор, погиб 26 декабря 2024 года; обстоятельства смерти официально не раскрывались, могли быть авиаудар или удар HIMARS.

17) Ярослав Москалик, генерал-лейтенант, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба, погиб 25 апреля 2025 года в результате взрыва на территории России.

18) Михаил Гудков, гвардейский генерал-майор, заместитель главнокомандующего ВМФ, погиб 2 июля 2025 года во время ракетного удара (российские источники сообщали о смерти «при выполнении боевой задачи»).

19) Фаниль Сарваров, генерал-лейтенант, начальник управления оперативной подготовки Генштаба, погиб 22 декабря 2025 года при взрыве заминированного автомобиля в Москве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com