Больницы и скорая помощь переведены в режим повышенной готовности к ЧС 1.02.2026, 4:32

Причина — экстремальные морозы до −33°C.

Министерство здравоохранения с 31 января по 3 февраля перевело «стационарную и скорую медицинскую помощь» в режим «повышенной готовности к чрезвычайной ситуации», сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с сообщением Белгидромета о том, что 1 февраля в ночные и утренние часы на большей части территории страны минимальная температура воздуха составит -25..-30°С, а 2 февраля местами -31..-33°С, Министерством здравоохранения принято решение о переводе работы ряда организаций здравоохранения в режим повышенной готовности к ЧС. По всей системе проведена работа по усилению приемных отделений больниц и дежурно-диспетчерских служб скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

По информации Минздрава, организован «системный контроль за безопасной и надежной работой организаций здравоохранения, сети аптек, предприятий холдинга «Белфармпром», организаций «Белмедтехника» и «Медтехноцентр», учреждений образования» (4 медуниверситета, 16 медколледжей).

«Определены графики круглосуточных дежурств должностных лиц, ответственных за устойчивое функционирование организаций и учреждений отрасли здравоохранения. Обеспечена готовность к оперативному использованию резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, в том числе лекарственных средств и медицинских изделий. Проводится очистка кровель зданий и сооружений от снеговой нагрузки и наледи», — заявило ведомство.

