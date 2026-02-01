Президент Сербии предрек удар США по Ирану в течение 48 часов 3 1.02.2026, 16:15

Александар Вучич

Возле иранской территории находится огромная армада.

Соединенные Штаты нанесут удар по Ирану в течение 48 часов, заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая на телеканале Pink TV.

По его мнению, «удар по Ирану неизбежен». «Я ожидаю нападения на Иран и некоторых других крупных событий в ближайшие 48 часов», — сказал президент.

По мнению Вучича, новая публикация документов по делу Джеффри Эпштейна приближает американскую атаку. Он провел параллель нынешней ситуации со скандалом вокруг Моники Левински.

«Когда появляется подобная чепуха, как это было с Моникой Левински, тогда кого-то начинают бомбить. Ускорят ли они принятие решений? Я почти уверен», — подчеркнул Вучич.

Президент США 28 января заявил, что в сторону Ирана направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln. О том, что Белый дом на фоне подавления протестов в Иране рассматривает военные удары, писал Axios.

